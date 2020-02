annonse

annonse

I over to uker lå tre tusen passasjerer på et cruiseskip i karantene på lugarene sine etter at en enkelt passasjer hadde kommet om bord med coronaviruset. I dag er tusen gjester på et hotell på Tenerife satt i karantene etter at en italiensk gjest, en lege, er smittet. Så hvilket reiseråd bør man gi?

Kina er det eneste landet norske myndigheter foreløpig gir reiseråd til som følge av coronautbruddet. De følger WHO, som også prøver å late som om alt er normalt og at reiser og økonomisk aktivitet skal foregå som før.

Og det er selvfølgelig slik at de økonomiske og deretter de sosiale og politiske konsekvensene av virusutbruddet kan overgå de rent helsemessige konsekvensene for de som rammes direkte. Fra et strategisk perspektiv kan det kanskje gi mening å i forsøke å holde de økonomiske hjulene i gang.

annonse

Men vi ser hva som skjer i de land og de lokaliteter som faktisk rammes. Myndighetene følger Kinas eksempel og forsøker å isolere områder, bygninger og skip. De som er så uheldige å befinnes seg på et slikt sted, for eksempel et hotell, kan risikere å bli stengt inne i dagevis. Og det i tillegg på et sted hvor muligheten til å bli smittet etter karantenen, er betydelig.

Hva bør nå folk gjøre?

Det må hver enkelt selvfølgelig bestemme selv. Har du bestilt en sydenferie og ikke får refusjon, er det naturligvis kostnader forbundet med å kansellere. Men situasjonen nå er den at viruset sprer seg, og det er et faktum at myndighetene verden over går til drastiske tiltak når smitte oppdages. Og da er det ingen kjære mor. Norske myndigheter kommer ikke til å ha politisk tyngde til å bryte med slike karantener og hente norske reisende ut i større grad enn andre land.

Og dertil kommer ubehaget med å vite at nettopp noe slikt kan skje.

annonse

Les også: Covid-19 går globalt og kan bli dette tiårets sorte svane

Jeg skal ikke foregripe begivenhetene, for situasjonen er stadig i endring. Men det er et faktum at er rekke konferanser verden over allerede er kansellert. Vi kjenner skjebnen til cruiseskipet og nå altså et hotell på Tenerife. Når du reiser, kommer du i kontakt med folk. Viruset kan trolig overleve på dørhåndtak og andre flater i timevis. Det er åpenbart at reisevirksomhet er med å spre viruset.

I april 2010 befant jeg meg i Bosnia og skulle tilbake til Norge. Da hadde vulkanen Eyjafjallajökull utbrudd. Det ga kimen til begrepet «askefast». Jeg måtte selv booke om å komme meg med tog og leiebil tilbake til Norge. Det gikk, men tok et par dager ekstra.

Nå er det «virusfast» man kan komme til å bli. Det kan bli en langt mer ubehagelig situasjon.