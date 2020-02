annonse

Philip Haney, en tidligere ansatt i Obama-administrasjonen som i 2016 varslet om uregelmessigheter i sitt eget departement, Homeland Security, ble på fredag funnet død langs en vei utenfor Sacramento, California.

I henhold til det lokale politiet ble han funnet med det som fremstår som en selvpåført skuddskade. Et skytevåpen ble funnet ved siden av Haney og bilen hans. Etterforskning pågår, og politiet ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer nå.

Haney ble kjent da han i 2016 varslet om at departementet hadde beordret ham til å slette hundrevis av filer med etterretningsmateriale på personer i USA med tilknytning til islamistiske terrorgrupper. Haney vitnet om dette under en høring i Senatets juridiske komité i juni 2016, og har i flere sammenhenger hevdet at flere av terrorangrepene i USA kunne ha vært unngått dersom informasjonen hadde vært tilgjengelig.

Haney var også kritisk til Obama-administrasjonens ettergivenhet ovenfor radikale islamistiske organisasjoner, og utga i 2016 boken «See Something, Say Nothing: A Homeland Security Officer Exposes the Government’s Submission to Jihad».

I henhold til Washington Examiner ble de kontaktet av Haney den 11 november i fjor. I tekstmeldingen fortalte han at han satt på mer informasjon som han ville publisere i en ny bok, «The National Security Meltdown», i løpet av våren/sommeren 2020.

Washington Examiner skriver også at kilder nær Haney har fortalt at han nylig «var i kontakt med toppledere» om å returnere til en stilling i Homeland Security. Haney var forlovet og skulle gifte seg senere i år.