Det er ingen større i Vålerengas fotballhistorie, enn Henry «Tippen» Johansen. Nå har VIF Historie fått overrakt en rekke klenodier av Tippens familie.

– Mandag kveld denne uka ga familien oss tre fulle store esker med «Tippens» historie inkludert fotballstøvlene hans. Det er en helt unik samling klenodier VIF Historie nå har mottatt og det var helt overveldende å gå igjennom materialet sammen med familien i går, skriver Vålerenga IF på egen nettside.

Unik karriere

Henry Johansen, med kallenavnet «Tippen», ble født 21. juli 1904 på Kampen og har flest landskamper for VIF, nemlig 48.

Han har vært med på å ta fotballguttas eneste medalje i OL, bronse i 1936, og var med å slå Tyskland 2-0 da Hitler forlot tribunen.

Han var også en sikker sisteskanse i VM i 1938. Tippen har spilt flest sesonger for Vålerenga – 20 år.

Henry «Tippen» Johansen er kåret til tidenes beste keeper på det norske landslaget i fotball, i sin tid.

Svært allsidig idrettsmann

Han var så allsidig i idrett at han drev med fotball, hopp og tennis på topplan. Han fikk dermed Egebergs ærespris i 1938.

Men visste dere at han også drev med skøyter, bandy, ishockey og boksing og var A-lagstrener i fotballen?, spørres det på VIFs nettsider.

En helt unik idrettskarriere som stoppet i 1964 da han skadet hofta i en old boys-kamp i fotball.

Men han rakk å bli B-norgesmester i ishockey som 50 åring. Han har selvfølgelig NFFs gull klokke (1934), NFFs gullmerke 1937 og er æresmedlem i VIF (1937).

Han er nordisk mester i fotball 1929 og 1934. 4 ganger kretsmester for VIF og var helt avgjørende for at VIF etablerte seg som en av topplagene i Norge.

«Tippen» spilte NM-finale i bandy for Forward i 1932 (VIF hadde ikke bandy på programmet da).

Han har 125 premier på ski, herav to “damenes pokal”, og han hoppet 80 meter i den gamle Vikersundbakken og er klubbmester i boksing weltervekt for Fagen 26.

«Tippen» har selvfølgelig hatt mange tillitsverv i VIF opp gjennom tidene. Og vi er enda ikke sikker på om vi har fått med oss alt.

Han var datidens idol på linje med Marit Bjørgen og Petter Northug, uten å bli rik av det. Men han fikk to kroner da gutta spilte seg til nordisk mesterskap i København i 1929. Til tivolitur», skriver VIF på nett.

Tippens arvegods sikret

«I og med at vi nylig har fått egnede lokaler og kan samle VIFs materiale på et sted, kunne vi nå tilby familien å sikre arvegodset for fremtiden, noe de satte stor pris på.

Det er VIF Historie sitt mål at det senere blir satt opp en permanent «Tippen»-utstilling på arenaen, men ved første anledning vil samlingen bli vist frem», skriver VIF på egne nettsider.

VIF Historie tok kontakt med familien for en måned siden, etter at klubben allerede i 2003 hadde lånt effekter i forbindelse med 90- års utstillingen.

– Vi har senere møtt familien under 100 års jubileet i 2013 og senest i fjor høst under Østkantspellet. I går kveld var tiden moden for å ta turen til Asker og barnebarnet Bente Søfteland Bøhler for å motta den unike gaven.

– I en av eskene lå det helt spesielle klenodiet, «Tippens» fotballstøvler. Disse var nok det siste paret han spilte med som oldboysspiller. Det vil si at han brukte støvla på 1950 og 1960-tallet, noe et bilde i samlingen viser. Oldebarnet Tom Martin Bøhler, som også var tilstede, har for øvrig tatt opp arven etter «Tippen» og spiller i dag for Asker, skriver VIF.

Nå skal klenodiene samles på Vålerenga stadion, kalt Intility Arena, der «Tippens» klenodier vil skinne for evig tid.

– Vi vil på det ærbødigste takke for den unike samlingen som er reddet for fremtiden. I anledning gaven vil vi fremover vise utvalgte klenodier fra samlingen og fortelle historier fra «Tippens» unike idrettsliv. Vi har allerede begynt å pusse sølvet, skriver VIF på nett.

Henry «Tippen» Johansen døde 29. mai 1988, nesten 84 år gammel.