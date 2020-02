annonse

Virusfrykt påvirket New York-børsene også tirsdag og sendte kursene ned over 3 prosent for andre dag på rad.

Dow Jones-indeksen gikk ned med 3,1 prosent til 27.081 poeng mens den bredere S & T 500-indeksen sank med 3,0 prosent og endte på 3.128 poeng.

Teknologitunge Nasdaq falt med 2,8 prosent til 8.965 poeng.

Frykten for covid-19-viruset har skremt investorene og sendt Wall Street ned med over 6 prosent på to dager.