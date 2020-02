annonse

Favoritt Bernie Sanders ble hardt angrepet for sin plan om et offentlig helsevesen i USA i den siste store debatten blant de demokratene presidentkandidatene.

Debatten blant de sju hovedkandidatene som gjenstår før den kommende supertirsdagen, ble holdt i Charleston i South Carolina tirsdag kveld. Etter at han vant klart i Nevada var Bernie Sanders utpekt som favoritt da debatten startet. Dermed måtte han også tåle kraftige angrep fra de andre kandidatene.

78-åringen måtte blant annet forsvare seg mot påstander om at Russland skal ha forsøkt å støtte hans valgkamp, noe han avviste på sterkeste. Motstanderne sto likevel på sitt.

– Russerne vil ha kaos, og tenk dere hvordan valget vil bli i 2020 dersom vi skal ha en kamp mellom Bernie Sanders og Donald Trump, sa Pete Buttigieg.

Særlig Sanders kongstanke om offentlig helsevesen tilgjengelig for alle i USA skaper splid og uenighet. Mens motstanderne mener det blir for kostbart, hevder 78-årige Sanders tvert imot at det offentlige vil spare penger på dette og viste til flere undersøkelser foretatt ved respekterte amerikanske universiteter.

Også New Yorks tidligere borgermester og milliardær Michael Bloomberg måtte tåle aggressive angrep, nok en gang fra senator Elizabeth Warren, som beskyldte milliardæren for å ha bedt en ansatt foreta en abort da hun fortalte hun var gravid. Bloomberg avviste beskyldningen og sa at han aldri hadde sagt noe slik til en ansatt.