Mens de mest venstreorienterte av de demokratiske kandidatene vil legalisere marihuana, er mer moderate Michael Bloomberg mer tvilende.

Både Bernie Sanders og Elizabeth Warren sier de vil legalisere marihuana. Flere andre av de demokratiske kandidatene støtter enten en legalisering eller avkriminalisering. Sanders sier han vil bruke en legalisering til å skape en ny næring for minoriteter og slette rullebladet for folk som er registrert i strafferettssystemet for marihuanalovbrudd.

New Yorks tidligere ordfører Michael Bloomberg er derimot mer moderat enn de fleste andre. Han sier han støtter avkriminalisering for besittelse, men er tvilende til full legalisering.

– Det må mer forskning til, sa Bloomberg som viser at til at fremdeles var for lite kunnskap om hvilken effekt marihuana har på mennesker, særlig unge.

Flere amerikanske delstater har allerede legalisert marihuana og tillater nå kommersielt salg. Tirsdag meldte delstaten Illinois om at den i løpet av den første måneden med lovlig salg hadde hatt en inntekt fra skatter og avgifter på 93 millioner kroner knyttet til omsetningen.