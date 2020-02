annonse

Utbruddet av det nye koronaviruset i Europa er bekymringsfullt, men det er ingen grunn til panikk, mener EU.

Det slo EUs helsekommissær Stella Kyriakides fast etter et møte med Italias helseminister Roberto Speranza i Roma onsdag. Landet har registrert over 320 smittetilfeller av covid-19-viruset og er dermed hardest rammet i Europa.

– Vi må også være årvåkne når det gjelder feilinformasjon og desinformasjon, i tillegg til uttalelser som nører opp under fremmedfrykt, villeder innbyggerne og setter spørsmålstegn ved myndighetenes arbeid, sa hun.

Tolv virus-dødsfall i Italia

Det er registrert to nye dødsfall knyttet til koronaviruset i Italia, og dermed har totalt tolv personer mistet livet i sykdomsutbruddet i landet.

Det totale antallet smittede er steget til 374, opplyser italienske myndigheter.

Alle de som har mistet livet i Italia på grunn av covid-19-viruset, var enten eldre eller hadde andre helseproblemer i tillegg.

Flere daglige smittetilfeller i verden utenfor enn i Kina

For første gang blir det rapportert om flere tilfeller av covid-19-viruset i verden for øvrig, enn i Kina, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– I går gikk antallet nye tilfeller rapportert utenfor Kina forbi antallet nye tilfeller i Kina for første gang, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus da han snakket til diplomater i Genève i Sveits onsdag.

Antallet nye tilfeller i Kina tirsdag var 411, mens antallet i resten av verden var 427, ifølge FNs helsebyrå. Det markerer et skifte i spredningen av koronaviruset.

Så langt er antallet smittede i Kina over 78.000, og over 2.600 er døde. I resten av verden er tallet nesten 3000 smittede og over 30 er døde.