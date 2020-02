annonse

annonse

Verden går inn i en ny sikkerhetspolitisk epoke som gjør at USA burde reformere sine komplekse alliansestrukturer for å ivareta sine sikkerhetspolitiske interesser.

Den kjente realisten, Harvard-professoren og eksperten på internasjonale relasjoner, Graham Allison, har skrevet et lengre essay i tidsskriftet Foreign Affairs om de nye stormaktskonkurransene som nå utspiller seg i verden – mellom Russland, Kina og USA. Han mener USA må forberede seg på å dele kloden opp i geopolitiske interessesfærer med sine rivaler i tiden fremover.

Han mener at den amerikansk-ledede liberale regelbaserte verdensordenen som oppstod etter Den kalde krigen allerede har utspilt sin rolle. Verdens fremvoksende makter nekter å spille etter amerikanske regler, og bruker i større og større grad deres makt og innflytelse til å fremme interesser og verdier som er i direkte konflikt med USAs.

annonse

Han konkluderer med at amerikanske beslutningstagere må ta denne nye virkeligheten innover seg. USA burde derfor reorganisere sitt alliansesystem for å sikre sine sikkerhetspolitiske interesser – som innebærer å bryte med noen allierte, og forsterke forholdet til andre.

Økonomi

Allison innleder essayet med å sette USAs relative makt vis-à-vis sine rivaler i et større historisk perspektiv. Det voldsomme skiftet i maktbalansen mellom verdens stormakter som har funnet sted i løpet av de to første tiårene av det 21. århundret, har vært dramatisk – spesielt i økonomisk målestokk.

Fra å kontrollere rundt halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) etter Andre verdenskrig, til cirka en fjerdedel etter slutten av Den kalde krigen i 1991, har amerikanernes andel av global BNP sunket til en syvendedel i 2020. Samtidig har økonomien til USAs fremste geopolitiske rival, Kina, vokst voldsomt de siste 30 årene. Målt i kjøpekraftsparitet (PPP) er kinesernes økonomi allerede større enn amerikanernes – fra 20% av USAs i 1991, til hele 120% i 2020.

annonse

Les også: Europas velferdsstater er selvdestruktive

Kina har utvilsomt flere interne problemer og store utfordringer, men det er flere grunner til å tro at denne sterke økonomiske veksttrenden kommer til å fortsette i tiden fremover, enn at den kommer til å stoppe opp med det første. Med fire ganger så stor befolkning som USA, så vil Kinas BNP være dobbelt så stort som det amerikanske, hvis kinesiske arbeidere til slutt klarer å bli like produktive som de portugisiske – et scenario som ikke er usannsynlig.

Selv om BNP ikke er en perfekt måleenhet for en stats absolutte makt, gir det er relativ god innsikt i den relative maktbalansen i mellom verdens nasjoner. Kina nøler for eksempel ikke et sekund med å bruke sin nyervervede økonomiske styrke til å tvinge frem viljen sin med sine handelspartnere – inkludert flere viktige amerikanske allierte.

Teknologi

Allison forklarer videre at Kina er langt på vei til å bli en likeverdig konkurrent til USA når det kommer til utviklingen av høyteknologi. I dag er 9 av de 20 største informasjonsteknologifirmaene i verden kinesiske – en imponerende utvikling i alle målestokker. For kun fire år siden, var kinesiske teknologifirmaer drøyt sammenlignbare med europeiske, som i dag i stor grad er akterutseilt og spiller i andredivisjon på verdensbasis.

annonse

I dag er kinesiske selskaper i lederposisjon i flere høyteknologiske områder – spesielt innen kunstig intelligens – inkludert overvåkning, ansikts- og stemmegjenkjenning, og finansielle teknologier. USAs mange verdenskjente teknologifirmaer kan kun gjøre sitt beste for å ta igjen sine kinesiske rivaler.

Artikkel fortsetter

Militære

Allison fortsetter essayet med å konstatere at Kinas forsvarsutgifter og militære kapasiteter også har eksplodert. For et kvart århundre siden, var landets forsvarsbudsjett kun en tjuefemtedel av USAs. I dag er det en tredjedel og i rute til å bli like stort om kort tid. Videre, mens USAs militære er spredt over hele kloden – spesielt i Europa og Midtøsten – er Kinas kapasiteter først og fremst fokusert på Øst-Asia.

Les også: Slutten av en epoke: Det amerikanske forsvarets relative nedgang markerer turbulente tider i vente

Som følge har Kina etter all sannsynlighet allerede det militære overtaket i tilfelle spesifikke konflikter i Øst-Asia-regionen, som for eksempel over Taiwan eller Sør-Kina-havet. Tidligere har for eksempel klassifiserte dokumenter fra Det amerikanske forsvarsdepartementet konkludert med at Pentagon tapte 18 av 18 krigssimuleringer med Kina i en potensiell militærkonfrontasjon over Taiwan.

Russland

annonse

Allison diskuterer videre gjenoppstandelsen av russisk militærmakt. Selv om Moskva aldri vil oppnå like mektig som under Sovjetunionens glansdager, har Russland gjenreist seg som en militær stormakt, med en forsvarsindustri som produserer sofistikerte våpen som verden etterspør i hopetall. Landet har også et enormt atombombearsenal som er likeverdig USAs.

Les også: Det er på tide å inkludere Russland i en ny sikkerhetspolitisk ordning for Europa

Russerne har også vist seg svært kapable til å drive med offensiv krigføring, som Moskva har bevist flere ganger siden årtusenskiftet – inkludert i Tsjetsjenia, Georgia, Ukraina og Syria. På et europeisk kontinent hvor de fleste andre nasjoner innbiller seg at krig har blitt avleggs, og opprettholder militære styrker mer for seremoniell verdi enn for faktiske kampoperasjoner, kan militær dyktighet og slagkraft nå være Russlands største komparative fordel.

Tilbake til det basiske

Allison forklarer videre at i etterkant av Den kalde krigen, mente mange amerikanske opinionsdannere lenge at tradisjonelle geopolitiske interessesfærer var fordømt historiens skraphaug, og at verdens eneste politiske skjebne var at liberalt demokrati ville spre seg verden rundt. På tross av at denne antagelsen virker voldsomt naiv i retrospekt, tviholder flere analytikere og beslutningstagere på dette verdensbildet som ikke eksisterer lenger – spesielt med tanke på Kinas og Russlands fremvekst.

Amerikanske sikkerhetspolitiske strategier burde derfor ikke formes av et syn på internasjonale relasjoner som for lengst er borte, så det er på tide å se til fortiden for å forstå verdenspolitikken. Som følge av flere århundrer med geopolitisk konkurranse mellom verdens stater, har beslutningstagere og teoretikere utviklet et sett av kjerneprinsipper for å dissekere og forstå de store kompleksitetene som finnes i relasjoner mellom stater – inkludert interessesfærer, maktbalansekonseptet og allianser.

Les også: Den sterkestes rett – tilbake til normalen

Når maktforholdet mellom en stat og en annen skifter til det punktet hvor den første blir dominant i en geografisk region, blir resultatet en ny maktbalanse mellom de to. Førstnevnte kaster en geopolitisk skygge over et geografisk område, som kan omtales som en «interessesfære». Selv om denne termen først ble en del av diplomativokabularet på nittenhundretallet, er konseptet minst like gammelt som den nedskrevne historien, da det allerede ble forklart i detalj greske beretninger om krigene med Persia.

Kinas og Russlands nylige handlinger i deres respektive nabolag, kan best forklares med ønsket om å gjenopprette sine geopolitiske interessesfærer. Russland er den tradisjonelt dominante makten i Øst- og Sørøst-Europa, mens Kina har vært hegemon i Øst-Asia i århundrer.

Å våkne opp til realismen

Allison mener at fra USAs perspektiv – hvor målet å fremme landets interesser og verdier – er konsekvensene av Kinas og Russlands økende makt vis-à-vis USA naturligvis ikke bra. Men for mange andre nasjoner og individer i verden, som har kunnet blomstre under sikkerheten som den amerikansk-ledede internasjonale liberale verdensordenen har gitt dem, kan konsekvensene potensielt bli tragiske.

Les også: Fremover vil relasjoner mellom verdens stater defineres av politisk realisme – uavhengig av hva norske politikere ønsker

Den nylige blodige krigen i Syria, Russlands annektering av Krimhalvøya og Kinas militarisering av Sør-Kina-havet, er nå et faktum som USA ikke kan utfordre troverdig militært. Gitt at de nye globale maktbalansene bare så vidt har begynt å forandre seg, er dette bare en forsmak på hva verdenspolitikken har i vente i tiden fremover.

Å ikke innse at andre makter har geopolitiske interessesfærer, kan lede til katastrofale politiske utfall, som for eksempel å insistere på å invitere Georgia og Ukraina inn i NATO. Disse hendelser førte til at Russland tok militær affære med sine naboer, som USA ikke kunne gjøre noe annet enn å observere.

En ny strategi

Allison konkluderer med at amerikanerne må revurdere hvordan de tenker rundt landets alliansestrukturer. USA trenger allierte som har mer å tilby enn hva de introduserer av risikoer fra et strategisk standpunkt. Få av USAs nåværende allierte møter for øyeblikket denne standarden.

USAs alliansesystem burde derfor gå igjennom en kost-nytte analyse. Alle amerikanske allierte og partnere – fra Pakistan, Filippinene, Thailand, Latvia, Saudi-Arabia og Tyrkia – bør revurderes med tanke på hva de bidrar med for å gjøre forbedre USAs sikkerhet og velvære. Mange av de nåværende amerikanske allianseforpliktelsene er ikke troverdige og ergo ikke bærekraftige i tilfelle krig.

Les også: Tyrkia ut – Hellas inn? USAs nye geopolitiske strategi i Øst-Middelhavet

Allison spør retorisk: Burde USA gå til krig mot Kina hvis kineserne omsider bestemmer seg for å invadere Taiwan? Eller mot Russland hvis landet annekterer store deler av NATO-allierte Latvia? Siden svaret på disse spørsmålene ikke er et klart rungende «ja», så har tiden kommet for USA til å revurdere sine allianseforhold verden rundt.

Amerikanske beslutningstagere må derfor gå vekk fra uoppnåelige politiske aspirasjoner om den verden de drømte om etter Den kalde krigen. USA må akseptere at geopolitiske innflytelsessfærer har kommet tilbake i internasjonale relasjoner og kommer til å være en sentral del av det internasjonale systemet i all overskuelige fremtid.

Allison insinuerer derfor at USA burde i større grad satse på gjensidige fordelaktige allianser. Det vil si å kvitte seg med alliansepartnere som ikke har noe håndfast å tilby amerikanerne fra et strategisk standpunkt, og heller fokusere på dem som gir amerikanerne noe med tanke på styrke USA sikkerhet og fremme interesser amerikanernes interesser i en stadig mer usikker verden.