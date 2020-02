annonse

Japans regjering står fast på at sommer-OL i juli og august går som planlagt til tross for økende global virusfrykt.

Uttalelsen fra en regjeringstalsmann i Tokyo kommer etter at den canadiske IOC-veteranen Dick Pound sa at organisasjonen har fram til april med å avgjøre om sommerlekene kan arrangeres.

Kabinettssekretær Yoshihide Suga sier at det er IOCs offisielle holdning at alle forberedelser til lekene går som planlagt, og at det ikke er noen grunn til å tvile på at de blir avviklet, til tross for at covid-19-viruset også har nådd Japan og at det er fare for en viruspandemi.

Rundt 11.000 idrettsutøvere skal reise til OL, som starter 24. august. En måned senere kommer nye 4400 utøvere for å delta i Paralympics.

Dick Pound, som har vært IOC-medlem siden 1978 og visepresident to ganger, mener at spørsmålet må stilles om det er trygt å arrangere et så stort arrangement, og at en avklaring må skje i god tid av hensyn til både utøvere, mediene og sponsorer.