Tom Olsen på Bryn mistet skjenkebevillingen. Åtte måneder senere har byrådet fortsatt ikke behandlet klagen hans, og han står i fare for å gå konkurs.

– Jeg har alltid drevet ryddig. Vi har aldri hatt problemer før næringsetaten mente vi hadde bagatellmessige feil i arbeidslistene og fratok oss skjenkebevillingen i fjor sommer, sier innehaveren av konsert- og spisestedet «Olsen på Bryn» til avisa Vårt Oslo.

Avisa har møtt Olsen, som er en fortvilet arbeidsgiver og innehaver av konsert- og spisestedet på Bryn, der man opplever stille dager uten muligheten til å selge øl og vin.

Tom Olsen sier til Vårt Oslo at han klagde på vedtaket om å frata ham skjenkebevillingen i juni i fjor, men at han intet har hørt tilbake.

Fylkesmannen ber kommunen om fortgang

Slik Tom Olsen og hans advokat har forstått saken ble skjenkebevillingen inndratt på grunn av fire-fem feilføringer i arbeidslisten av flere tusen, men det er ikke dokumentert brudd på arbeidslivsbestemmelsene, svart arbeid, overskjenking eller skjenking av mindreårige.

Tom Olsen har hverken hørt fra næringsetaten i Oslo kommune eller byrådsavdelingen for næring, og etatene svarer heller ikke på VårtOslos spørsmål om hvorfor klagen ikke er behandlet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i et brev til Oslo kommune anmodet om at klagen fra Tom Olsen behandles.

Om det ikke snarest kommer en beskjed, kan «Olsen på Bryn» være historie, og et titalls mennesker med levebrødet ved konsert- og spisestedet må konstatere at bedriften går konkurs.

– Det er bare et tidsspørsmål før det ikke går lenger, sier Tom Olsen til VårtOslo.

Bekrefter lang saksbehandlingstid

Avisa VårtOslo viser til en epost de har hatt tilgang til fra næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), som svarer Frps bystyrerepresentant Aina Stenersen. I epost-svaret heter det at saken er «juridisk komplisert» og fra eposten siterer VårtOslo:

– Jeg vil understreke at det er viktig at klagesaker behandles så raskt som mulig i kommunen. Imidlertid er det slik at disse sakene ofte er omfattende saker med kompliserte juridiske vurderinger. Dette gjør at saksbehandlingstiden både i næringsetaten og i byrådsavdelingen kan bli lang, skriver Evensen og hun legger til:

– Konkret for Olsen på Bryn, så ble skjenkebevillingen inndratt den 06.06.2019 og saken ble påklaget den 24.06.2019. Den 08.08.2019 mottok Byrådsavdeling for næring og eierskap klagen for videre behandling. Saken er nå under behandling, skriver Victoria Marie Evensen i epost-vedlegget som er datert 14. februar i år.