Helsetjenesten i Norge kan i løpet av kort tid bli sprengt hvis coronaviruset sprer seg. Forventningene er at det nettopp vil skje.

Å behandle folk som kommer i en kritisk tilstand, er krevende. Norske helsemyndigheter er i alarmberedskap, skriver Aftenposten. Dette er noen av de problemene som allerede har meldt seg:

Norge kan få mangel på respiratorer.

Myndighetene vurderer hasteutdanning av flere intensivsykepleiere.

Sykehusene kan gå tomme for verneutstyr.

– Det er veldig vanskelig å vite hvilken situasjon vi kan risikere å komme i, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vil trekke smittepresset ut over tid

Norske helsemyndigheter forsøker nå å hindre massiv smitte samtidig.

– Vi planlegger og forbereder oss så godt vi kan på at viruset kommer til å spre seg. Vårt ønske er å trekke smittepresset ut over tid slik at det blir mest mulig håndterbart for helsetjenesten, opplyser Guldvog.

– Det er viktig å starte smittesporing umiddelbart. Det gjør vi ved intervjuer, vi samarbeider med flyselskaper og dokumenterer hvem vedkommende har vært i nærheten av. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gå tilbake til det stedet vedkommende har befunnet seg og se om de er smittet der.

I Norge finnes det ca. 400-500 intensivplasser med respiratorkapasitet og de fleste av disse er til enhver tid i bruk, skriver Aftenposten.

Ifølge helsedirektøren vil det ikke være tilstrekkelig kapasitet dersom mange blir rammet at viruset.

– Men vi kan lett øke kapasiteten med 50 prosent og i en krisesituasjon kan vi tredoble den. Noen scenarioer om pandemien viser at også denne kapasiteten kan bli sprengt, sier helsedirektøren.

Det innebærer at pasientene må prioriteres. Heller ikke antall ansatte vurderes å være høyt nok. Man mangler også smittefrakker, åndedrettsvern, hansker, munnbind og øyebeskyttelse.

– Vi er i en situasjon der det ikke er lett tilgang på disse produktene. Det er en enorm etterspørsel etter disse varene i hele verden, og vi har gitt hvert enkelt sykehus beskjed om at de må innføre rasjonering, sier Guldvog, som sier helsemyndighetene må sikre forsyningene over tid.