Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

03.40: NTB skriver: En maskert mann truet natt til onsdag til seg penger fra et hotell i Stavanger. Like før hadde han mislykkes i å rane et annet hotell.

Politiet i Sørvest meldte om et ransforsøk på et hotell klokken 1.37 natt til onsdag. En maskert mann viste fram en pistol og truet en ansatt, men fikk ikke med seg penger fordi det er et kontantfritt hotell, opplyser politiet.

Like etter ble det meldt om et nytt ran fra et annet hotell.

Kl. 0141 fikk politiet melding om nytt ran fra et annet hotell. En maskert mann var truende og hadde fremvist et håndvåpen. Han fikk med seg penger og forlot stedet. https://t.co/oLU98su8DK — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) February 26, 2020

01.18: NTB skriver: Oslo tingrett har dømt en tidligere forsikringsrådgiver for 62 tilfeller av grovt bedrageri. Dommen er på fire år og ni måneders fengsel.

Den 65 år gamle mannen er i tillegg dømt for tre tilfeller av grovt økonomisk utroskap og ett tilfelle av grov hvitvasking. Han må betale 37 personer 27,7 millioner kroner i erstatning og får inndratt 3,8 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

