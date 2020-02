annonse

Ullevål sykehus forbereder seg på en situasjon der de får inn mange pasienter som er smittet av Covid-19-viruset.

Overlege Arne Broch Bransæter ved Ullevål sykehus sa på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at sykehusets isolatkapasitet ikke kommer til å være tilstrekkelig.

– Vi har en ganske stor reservekapasitet, men det er sannsynlig at driften ved sykehuset vil bli rammet i stor grad ved et stort utbrudd, sier han.

Bransæter ser på antall intensivplasser som den største utfordringen, men sier at sykehuset har lagt ned mye arbeid i å tilpasse planene til et mulig utbrudd, og at de i disse dager vurderer å lære opp personell til å håndtere respiratorpasienter.

– Dette er ikke ideelt, men man må inngå en del kompromisser i en situasjon med et stort utbrudd. For folk med en god faglig bakgrunn kreves det ikke all verdens å lære seg dette, sier han.