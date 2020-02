annonse

Offentleg sektor har fått klart størst auke dei siste fem åra.

Sidan mellomkrigstida har industrien vore lønnsleiande i Noreg. Men denne modellen slår no sprekkar, skriv Jon Hustad i vekeavisa Dag og Tid.

Han legg frem nye tal frå SSB:

I fjor auka realløna for ein gjennomsnittsnordmann med 1,2 prosent.

I industrien var reallønsauken på 0,8 prosent, i staten 1,5 prosent.

«Dei har i grunnen ikkje lenger ei særleg god løn. Dei tente i 2019 496.400 kroner. Det er sjølvsagt ikkje noka dårleg løn, men ho har byrja å verta dårlegare samanlikna med tilsette i offentleg sektor. For dei siste fem åra, medan konkurranseutsett sektor reelt sett har gått ned i løn, har offentleg sektor vore vinnarane i lønsoppgjera. Regjeringa har, sjølv om ho har lova å halda på trepartssamarbeidet, gjeve eigne tilsette ei betre lønsutvikling enn dei tilsette i privat sektor. I fjor auka realløningane til statstilsette med 1,5 prosent, i industrien var reallønsveksten på 0,8 prosent.

Gjennomsnittsløna for statstilsette er no altså på 612.000 kroner, ja, det er mange høgt utdanna i statleg sektor. Men dei har i tillegg noko som dei tilsette i privat sektor ikkje har, ei god pensjonsordning. I gjennomsnitt får offentlege tilsette eit påslag på løna i form av pensjon på 16 prosent (i røynda endå meir i statleg sektor). Om vi går ut frå at ein tilsett i statleg sektor ligg på gjennomsnittet for pensjon, er den reelle løna på 710.000 i året. I industrien, derimot, vert det berre sett av 4 prosent til pensjon på toppen av løna. Det utgjer berre 20.000 i året for ein industriarbeidar. Dimed vert gapet mellom ein statstilsett og ein industriarbeidar knapt 200.000 i året, og dette gapet har altså utvida seg dei siste fem åra.»

Særleg har det vore ein auke i leiarlønninger.

«Det er langt frå sikkert at denne utviklinga vil halda fram, men det vi kan slå fast, er at det under Solberg har vorte meir freistande for både leiarar og tilsette i konkurranseutsett sektor, særleg industrien, å gå frå privat til offentleg sektor», skriv Hustad.

