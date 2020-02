annonse

annonse

Koronaviruset covid-19 blir en pandemi, globalt omfattende, overveiende sannsynlig norsk rammende, og vil skape jordskjelv i den nasjonale så vel som internasjonale økonomien, samt påvirke den norske folkehelsen og det sosiale atferdsmønsteret vårt.

Siden nyttår har det blitt stadig tydeligere at koronaviruset er farligere enn vi først ble fortalt. Dødelighetsraten kan være så høy som 18% i den kinesiske Hubei-provinsen, altså 1 av 5, i følge en ny studie fra Imperial College London. Det er i Kinas tradisjon å lyve om statistikk som kan skade ryktet deres, den interne stabiliteten i kommunistregimet, og den internasjonale tilliten til økonomien deres.

Artikkelen fortsetter under.

annonse

Koronaviruset trenger dypt ned i lungene og blir en forverret lungebetennelse, kombinert med symptomer som feber, hodepine, frysninger, hoste, tungpust og pustevansker, nyresvikt, hjerteklapp og brystsmerter. I starten overreagerer og jobber immunforsvaret mot kroppen.

Viruser av koronatypen brukes også innenfor biologisk krigføring, og i Kina eksperimenteres det med virustypen offisielt sett bare på ett eneste biologisk laboratorium, nemlig i Hubei-provinsen, Wuhan, hvor smitten først ble påvist.

Minst 80.000 mennesker har i følge offisielle statistikker blitt smittet hittil, med ca. 2.600 dødsfall. Men antallet er trolig mye høyere skal vi tro rapportene fra vestlige journalister og forskere som blant annet har studert aktiviteten fra kinesiske krematorier. Det anslås at aktiviteten er i sjiktet av fem til ti ganger større – noe som tilsvarer en arbeidsmengde på inntil 20 timer i døgnet – hos kinesiske krematorier i smitteområdet. Antallet smittede kan potensielt være 10 ganger høyere enn hva som er rapportert. Dette vil være i samsvar med de historisk sett usle handlingsmønstrene til det kinesiske kommunistregimet, hvor virusutbrudd som SARS, samt monstrositeter utført av regimet har blitt forsøkt fortiet. Informasjonen kan ikke stoles på om det potensielt kan gi negative utslag for regimet selv, og det faktum at vi i det hele tatt har fått innsikt nok til å reagere såpass seriøst i Vesten nå, bør alarmere i seg selv. Kina fortiet covid-19s eksistens og utbredelse i flere måneder etter september 2019.

annonse

Les også: Kina: Tusenvis av containere med frossent kjøtt hoper seg opp

Kina stenger ned gater, markeder, butikker og hele byer. De stenger ned menneskelige interaksjoner mellom millioner av innbyggere. De bygger smittesentre som ligner mer på konsentrasjonsleirer enn sykehus. Myndigheter i Asia og Europa reagerer på en måte som bør få enhver tenkende sjel til å forstå at dette viruset aldeles ikke er en ufarlig forkjølelse eller influensa ala den man blir slått ut av én uke i løpet av året. Det er et farlig virus som vi må forberede oss på for å forhindre smitte og dødsfall.

24. februar vil bli husket som datoen da koronaviruset for fullt ankom det europeiske kontinentet, med mediedekningen av utbruddet i Nord-Italia, og da allmuen ble bevisst på at viruset kom til å, 1) gi mer alvorlige utslag enn først rapportert og fortalt, og 2) ramme Norge og vår befolkning i en betydelig, men fortsatt uvisst grad.

Les også: Wuhan-viruset: Britisk mann har smittet 11 personer

Forhåpentligvis utvikles det en vaksine og antistoff mot viruset på et tidligere tidspunkt enn hva som er estimert. Forhåpentligvis finner man effektiv behandling. Forhåpentligvis finner man effektive tiltak for å redusere smittefrekvensen. Og forhåpentligvis er norske myndigheter mer forberedt enn i 2009, da svineinfluensaen herjet.

annonse

Store deler av markedet vårt er koblet til kinesisk produksjon. Allerede ser vi konturene til at børsene rundt omkring i verden reagerer negativt på koronavirusets siste utviklinger, og kommer til å falle. Vi kommer til å oppleve økonomisk turbulens og regelrett markedssvikt om viruset fortsetter i samme takt eller hyppigere grad. Det er rett og slett uant hvor alvorlig det vil slå ut.

Les også: Coronaviruset skader allerede verdensøkonomien. Her er grunnen til at det virkelig kan bli skummelt

Essensielle høyteknologiske varer og medisiner (inkludert antibiotika) fra Kina vil tilbakeholdes av markedslammelsen internt i Kina samt nødproteksjonismen deres i møte med en kinesisk nasjonal og internasjonal pandemi. Vårt forhold – aller mest på vondt – til Kina vil belyses eksemplarisk hvis viruset sprer seg videre i samme takt som det har gjort hittil.

En studie gjort av det britiske legetidsskriftet Lancet anslår at antall smittede dobler seg circa hver syvende dag.

Jeg håper at jeg tar feil angående trenden. Samt at vi har kompetente nok myndigheter, fagfolk og politikere til å forhindre alvorlige konsekvenser for Norge og befolkningen vår. Forhåpentligvis blir konsekvensene minst mulige for andre nasjoner også, spesielt den tredje verden med deres manglende infrastruktur.

La meg ta feil, og la dette gå over. Men akkurat nå tyder utviklingen på det motsatte. Og vi vet ikke hvordan utslagene vil bli for Europa enda.

Så, aller sist, til alle som snakker om klimakrisen: Her er en ekte global krise som dere kan gjøre noe med. Her og nå må dere hjelpe til å forhindre flest mulige smittetilfeller og dødsfall, skulle trenden til koronaviruset fortsette.