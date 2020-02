annonse

annonse

Omsider har Norge og resten av den vestlige verden våknet opp til farene ved coronaviruset. Vi kan tidfeste oppvåkningen til mandag 24. februar. Det tok en hel måned fra Wuhan og Hubei-provinsen gikk i karantene til man forsto alvoret.

Jeg beordret i Resett i fullt fokus på coronaviruset allerede 8. februar. Vi advarte også dere lesere om at myndigheter og mediene ikke i tilstrekkelig grad var på ballen. For det ble vi også beskyldt for å skremme unødig. De siste ukers utvikling viste at vi hadde rett.

Aftenposten var først av de etablerte mediene i Norge til å forstå alvoret, det skjedde for noen dager siden. Å dekke situasjonen som nå har oppstått, vil kreve mye ressurser. Vi håper derfor at de etablerte mediene er med å dra lasset fremover og graver frem den reelle situasjonen. Så kan vi også spe på med analyser og råd.

annonse

Det første tilfellet av Covid-19 er allerede påvist i Norge. Hovedstrategien for norske helsemyndigheter nå er å hindre massiv smitte samtidig.

– Vi planlegger og forbereder oss så godt vi kan på at viruset kommer til å spre seg. Vårt ønske er å trekke smittepresset ut over tid slik at det blir mest mulig håndterbart for helsetjenesten, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten tirsdag. Allerede på onsdag var ordlyden ytterligere strammet til:

Guldvog bekreftet da at det i siste instans kunne bli aktuelt å sperre av områder.

– Det vil være veldig inngripende å stenge av et område, en by eller bydel. Det kan bare berettiges om det blir helt nødvendig, sa han. Men fullmaktene hadde han fått.

annonse

Sprengt kapasitet

Guldvogs uttalelse om å «trekke smittepresset ut over tid» er verdt å merke seg og indikerer hvor alvorlig myndighetene nå omsider har forstått at situasjonen kan bli. En så stor prosentandel av de smittede havner i en tilstand hvor de trenger intensiv oppfølging, inkludert pustehjelp, at respiratorkapasiteten på 400-500 maskiner kan bli sprengt. Norge er rett og slett ikke forberedt på et stort antall pasienter samtidig.

Vi må derfor forbereder oss på at folk i Norge kan komme til å dø fordi de ikke får den hjelpen som normalt er tilgjengelig.

Les også: Podkast Ep 25 – Til slutt forsto også MSM at Coronaviruset blir en pandemi: Er du forberedt på det som kommer?

Tiltakene som er innført andre steder, som i Italia, Kina og Sør-Korea, hvor viruset har spredd seg, er drakoniske. Hele byer sperres av og folk beordres til å holde seg inne i sine egne hjem. Hensikten er å hindre smitte ved å unngå kontakt mellom mennesker. Og avstand i så henseende innebære minst to meter.

annonse

Også i Norge

Det innebærer at når viruset kommer til Norge, vil tiltakene innebære at alle forsamlinger forsøkes unngått. Det betyr at skoler stenges, folk vil oppfordres til å ha hjemmekontor, kafeer, restauranter, kinoer, hallidretter stenges ned. Offentlig transport vil være risikabelt, så vel buss, som tog og fly. Strengt tatt burde innreise til Norge vært mer kontrollert for lenge siden allerede.

Det sier seg selv at økonomien kommer til å lide av dette. Folk som er vikarer og frilansere må regne med mindre oppdrag. Bedrifter kan komme i likviditetsproblemer.

Vi må også være forberedt på at medisiner vil komme i manko fordi de produserer i utlandet. Allerede er det varslet mangler for helsevesenet selv. Med nedstengning av produksjon og lange, sårbare forsyningskjeder, vil det kunne oppstå et prispress. Finansielle myndigheter kan måtte hanskes med inflasjon, noe de strengt tatt ikke har fått føle siden 1970-tallet.

Ubehaget som følger med utrygghet

Noen av dere som er mest innsatt i dette viruset, har vel allerede følt på ubehaget, men nettopp opplevelsen av utrygghet, vil være en merkbar endring for mange nordmenn. Vi er så vant til å stole på staten og de norske institusjonene at vi ikke har noen erfaring med å måtte stole på oss selv og ikke bli ivaretatt av «det offentlige». Men helsemyndighetene innrømmer nå at antall smittede kan bli så høyt at de ikke kan hjelpe alle. Det er derfor de vil forsøke å spre smitten ut over tid slik at det ikke er kritiske flaskehalser. Virkemidlet vil i så fall være å holde folk mest mulig inne i sine egne hus, vekk fra kontakt med andre.

Men hvis helsevesenet likevel blir overveldet, kan du risikere å bli bedt om å holde deg hjemme selv om du er alvorlig syk. I Kina har mange mennesker dødd i sine hjem.

Hamstring

annonse

Vi har nok fortsatt litt tid før butikkene eventuelt begynner å bli tomme for nødvendige forbruksvarer og mat, men det kan gi en grei ekstra ro å vite at man har et lite lager av holdbare varer som pasta, ris og hermetikk.

Hvis du skal bevege deg utendørs mens det pågår en epidemi, vil det være lurt med god håndhygiene. Unngå for all del å ta deg på munnen. Det er gjennom slimhinnene at Covid-19 tas opp, ikke gjennom huden forøvrig. Å ta seg en tur på apoteket å kjøpe inn plasthansker og antibac og ikke minst det du måtte trenge av nødvendige medisiner kan også være lurt. Munnbind er allerede utsolgt.

Det er ikke mulig å vite nå hvordan smitten sprer seg. Det avhenger ikke minst av tiltakene. Hvis samfunnet nærmest stenger ned og folk holder seg hjemme, vil det spre seg saktere. Noen håper også at viruset følger klimaet, og ikke sprer seg like fort når det blir varmere i været, men det er ingen garanti for Covid-19 slik sett oppfører seg som et vanlig influensavirus.

Vi kan selvfølgelig håpe at det blir mindre alvorlig enn jeg skisserer her. Store ressurser settes nå inn mange land i verden for å jobbe frem vaksiner og også medisiner som kan dempe symptomene. Men det er tilstrekkelig mange trekk ved dette viruset og hvordan det har oppført seg de siste ukene, til at en meget sterk advarsel er på sin plass.

Nyt de siste dagene før viruset for alvor oppdages i Norge, du kommer til å føle på ubehaget når det første utbruddet er i gang.

Råd for å forebygge virussmitte

Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye koronaviruset.

* Unngå å hoste og nyse direkte på andre. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

* God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

* Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

* Munnbind anbefales ikke for friske personer. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

* Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

* Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117.

Her er en video om de forholdsreglene nå kan ta for å unngå smitte