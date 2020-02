annonse

annonse

Jeg leser en bok «Vold og Islam», skrevet av Adonis. Adonis er ansett som en av den arabiske verdens største poeter. Han ha skrevet over 20 bøker som er oversatt til en rekke språk.

Mange av de som sier og skriver «Islam er ferdens religion», og så sier de til sine motstandere at «Vis oss en vers i Koran som er voldelig?».

– Det er ekstremt voldelig tekster. Jeg har telt opp 80 vers om Gehenna (helvete). Vi finner 66 vers som nevner paradiset og 72 vers handler om paradiser som åsted for endeløse nytelse. Vantro, kufr, og dens avledninger forekommer i 518 vers, straffen og dens avledninger er gjenstand for 370 vers. Av 3000 vers er det 518 som omhandler om straff.

annonse

Les også: Lily Bandehy: Samvittigheten er min eneste profet

Straffemetodene er ikke det som vi kan tenke oss

– De som nekter vårt ord, vil vi la møte Ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Koran 4,59 (4,56)

– Efterlat ikke en eneste av de vantro på jorden. Koran 71:27 (71:26)

annonse

Hvordan kan tilhenger av doktrinen «islam er fredelig religion», ikke se eller lese 518 vers av 3000? Leser de bare om Muhammad velvære og behag? Om hans måltider og hans begjær?

Les også: Jorda går rundt sola – og Muhammed var pedofil

– Vi finner ikke et eneste vers som innbyr til tenkning, eller et vers om fordelene ved å bruke fornuften eller åndsevnene sine i betydningen skapende åndsevner. Når Koranen sier Yatafakkarun (tenke, resonnere), er det i betydningen å huske forskriftene som er nevnt tidligere i Koranen, med tanke på å etterleve dem, skriver Adonis.

Men det kan forklares med at Koranen passet på Muhammads tid, for 1400 år siden. Men i dag kan vi ikke bruke denne bokens hellige krigvers og kvinnevers – fordi de passer ikke i et samfunn basert på likestilling og demokratiet. Muslimer bør forstå at det er umulig at Koranens vers er Allahs ord og at originalen er i himmelen.

Det er muslimens oppgave å skrive koranen på nytt, det muslimenes oppgave å brenne de koranske sider som oppfører til brutalitet, til drap og kvinneundertrykkelse. Dernest beholde de få sidene som snakker om godhet og omsorg for hverandre.

annonse

Det er på tide at muslimer ser på Profetens Muhammad som et menneske som kan gjøre feil. De bør skape seg et nytt forbilde som passer i dag. Islam trenger en revolusjon, og det må skje i de muslimske samfunnene.

Kronikken ble først publisert i Nettavisen 27. mai 2016.