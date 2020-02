annonse

Byttet styreleder, men eier fortsatt selskapet.

Han har tjent millioner på barnevern. Nå er en norsk barneverngründer tiltalt for et seksuelt overgrep mot en gutt han tidligere var fosterforeleder for. Overgrepet har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Ifølge en tilleggstiltale skal barnevernsgründeren bare to dager senere ha brutt besøksforbudet ved å oppsøke et familiemedlem av den tidligere fostersønnen. Ifølge tiltalen tilbød gründeren de to familiemedlemmene 100.000 kroner hver for å trekke eller endre forklaringen sin om overgrepene.

Resett har valgt ikke å identifisere mannen av hensyn til gutten overgrepet skal ha blitt begått mot.

Mannen som er tiltalt for overgrep er en av de som har tjent store penger på salg av private tjenester til barnevernet.

Samme dag som tiltale ble tatt ut, ble det foretatt endringer i selskapet. Hans bror ble ny styreleder, i stedet for den overgrepstiltalte mannen som har drevet stort på barnevern i flere år.

Mannen eier fortsatt hundre prosent av aksjene i selskapet.

Hverken den tiltalte mannen, selskapet han eier eller mannens advokat har besvart Resetts spørsmål om saken.