annonse

annonse

Lekkede dokumenter viser at britiske myndigheter i verste fall frykter at 80 prosent av befolkningen vil bli smittet av coronaviruset Covid-19.

Dokumentet som er lekket til den britiske avisen The Sun advarer:

– Nåværende forventet dødelighet er anslått til 2-3 prosent av de som viser symptomer.

annonse

Dette kan bety opp mot 500.000 dødsfall, skriver The Sun.

En talsmann for det britiske helsedepartementet DHSC sier:

– Vi har vært tydelige fra starten om at vi forventer at coronaviruset vil ha en viss virkning i UK, derfor planlegger vi for alle tenkelige utfall, inkludert et realistisk worst case scenario. Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at vi forventer at noe slikt skal skje.

annonse

– Tyskland er på randen av en coronavirus-epidemi.

Dette uttaler landets helseminister Jens Spahn, etter at det er konstatert nye tilfeller som ikke kan spores tilbake til deres opprinnelige smittekilde i Kina.

Ifølge Jyllandsposten oppfordres Spahn delstatenes helsemyndigheter til å øke sin beredskap.

– Smittekjedene kan ikke lenger spores, og dette er noe nytt. Et stort antall personer har vært i kontakt med pasientene, og dette er en stor forandring sammenlignet med at vi hadde 16 personer hvor vi kunne spore smittekilden tilbake til kina, sier Spahn.

Macron: Vi står overfor en epidemi

annonse

Også Frankrikes president Emmanuel Macron sier Frankrike må forberede seg på en økning i antall virustilfeller, skriver NTB.

– Vi står overfor en krise, en epidemi, som er på vei, sa Macron under et besøk på et sykehus i Paris torsdag.

Presidenten sa også at Frankrike må forberede seg på en økning i antall covid-19-tilfeller.