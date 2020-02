annonse

50 personer i karantene i Oslo.

Ifølge VG er personer nå plassert i karantene i følgende norske byer: Mo i Rana, Sauda, Horten, Oslo og Elverum.

I Sauda er tre husstander i karantene, mens på Elverum er det fem personer som har fått influensasymptomer etter opphold i Italia.

I flere av tilfellene er det fortsatt uklart om personene i karantene faktisk er smittet av viruset.

I Oslo er det nå 50 personer i karantene, opplyser kommunikasjonsjef i Helseetaten, Christian Ekker Larsen til VG.

Helsedirektoratet: 25 prosent av befolkningen kan bli smittet

På en pressekonferanse torsdag 27. februar forteller helsedirektør Bjørn Guldvog at de planlegger for at 25 prosent av befolkningen blir smittet. Myndighetene er avhengig av en åpen og tillitsfull dialog med befolkningen for å unngå stigmatisering, slik at folk ikke er redde for å kontakte helsevesenet.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det er mange smittede samtidig, og det er også det vi nå planlegger for, sier Guldvog, som sier at det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser.

Guldvog forteller at det kan bli nødvendig å vurdere tiltak ved skoler og barnehager, det kan bli redusert bruk av offentlig transport og større forsamlinger.

– Tiltakene må hele tiden vurderes ut fra situasjonen, sier helsedirektøren. Han understreker at terskelen for å iverksette slike tiltak er høye, på grunn av de samfunnsmessige konsekvensene.

Det er opprettet et beredskapsutvalg med representanter fra helsemyndighetene, politiet, Forsvaret, Utenriksdepartementet, transportsektoren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og -beredskap

