Bilselskaper over hele Europa frykter at bilproduksjonen kan stoppe helt opp som følge av fabrikker som blir stengt ned på grunn av karantener knyttet til virusutbruddet.

Den viktige italienske bilpartsprodusenten MTA har blitt tvunget til å stenge ned sin største fabrikk i Nord-Italia – grunnet Lombardia regionens coronavirus-karantene. Fabrikken i den nordlige byen Codogno har vært stengt siden kl. 22 sist fredag, ​​etter at de første infeksjonene ble oppdaget.

Ifølge Maria Vittoria Falchetti, styremedlem i MTA, har selskapet tryglet regionale myndigheter i Lombardia om å få lov til å gjenåpne produksjonen, men har fått avslag.

Financial Times omtaler hendelsen som det fremste beviset så langt på at coronavirus-pandemien kommer til å negativt påvirke Europas industri og økonomi.

Dominoeffekt

I en offentlig uttalelse sier elektronikkprodusenten at hvis ikke deres 600 ansatte får komme tilbake på jobb innen noen dager, vil produksjonen på flere Fiat Chrysler (FCA)-fabrikker i Europa stoppe helt opp innen kort tid. Flere andre bilprodusenter skal også stå i fare for å måtte stenge ned produksjonen.

Falchetti advarer om at fabrikkens midlertidige nedleggelse «kommer til å ha en katastrofal innvirkning på den globale forsyningskjeden.»

– Alle FCA-anlegg i Europa, samt de fra Renault, BMW og Peugeot vil måtte stenge ned, sa hun i en uttalelse til Financial Times.

Forsinket reaksjon

Produksjonen av bildeler på flere fabrikker over hele Kina har nærmest stoppet helt opp som følge av viruspandemien. Konsekvensene av stansen i industriproduksjonen i Kina har ennå ikke blitt følt i europeisk industri, men det kan fort forandre seg, opplyser en talsmann for Føderasjonen for tysk industri (BDI) onsdag.

– Europeiske selskaper frykter at forsyningen av kritiske deler fra kinesiske produsenter vil bli avkuttet i løpet av de kommende ukene på grunn av coronaviruset, til tross for at produksjonen i Kina sakte starter opp igjen denne uken, sa Friedolin Strack, sjef for internasjonale markeder ved BDI.

Shippingkollaps

Strack forklarer videre at container-shipping-trafikken mellom kinesiske og tyske byer har kollapset, og at forsyningskjeder står i fare for å bli «kuttet» allerede innen neste måned.

– Det har ikke vært noen umiddelbare brudd i forsyningskjeden så langt, men det vi mottar i havner i dag ble sendt for fire til fem uker siden, så mangelen vil komme i løpet av de neste ukene, sa Strack.

– Alle selskaper leter etter alternative leverandører, men vi vet at det vil være vanskelig og det er ikke klart hvor lang tid det vil ta, la han til.