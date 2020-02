annonse

Ytterligere tre personer i Norge har fått påvist det nye koronaviruset, opplyser Folkehelseinstituttet. Ingen av dem er alvorlig syke.

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Ikke en pågående smittespredning

Han understreker at det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge.

Det pågår en kartlegging av hvem de smittede har vært i kontakt med. Disse bil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner, opplyser FHI.

Bærum kommune opplyser at personen som er smittet har feber, men for øvrig er i relativt god form. Vedkommende har hatt begrenset kontakt med andre, og smitteoppsporing er ivaretatt.

– Vi har ventet at det ville komme koronasmitte i kommunen, og vi har forberedt oss i tråd med nasjonale føringer, sier smitteoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune i en pressemelding.

Fem har fått påvist smitte

Til sammen har fem nordmenn nå fått påvist smitte.

Onsdag kveld kom nyheten om at en kvinne i Tromsø har testet positivt på det nye koronaviruset. Hun er i hjemmekarantene.

Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har fått påvist viruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.

Torsdag ettermiddag satt personer i hjemmekarantene i minst ti norske fylker, ifølge NRK. Disse har blitt pålagt å holde seg hjemme inntil prøvene er analysert.

Fakta om koronasmittede nordmenn

* Torsdag 27. februar: Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at tre personer har fått påvist det nye koronaviruset, men ingen av dem skal være alvorlig syke. To av dem er bosatt i Oslo og har tilknytning til utbruddet i Italia, mens den tredje er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran.

* Onsdag 26. februar: En kvinne bosatt i Tromsø som nylig hadde kommet hjem fra Kina, testet positivt for viruset og holdes i hjemmekarantene. Kvinnen er ikke syk, opplyser FHI.

* Onsdag 26. februar: En mannlig student bosatt i Firenze i Italia, testet positivt på viruset. Han er innlagt på et lokalt sykehus med milde symptomer.

Råd for å forebygge virussmitte

* Unngå å hoste og nyse direkte på andre. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

* God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

* Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

* Munnbind anbefales ikke for friske personer. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

* Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

* Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117. Helsedirektoratet anmoder folk om å ikke ringe nødnummeret 113 hvis de har spørsmål om viruset. Det nummeret er til for akutte tilfeller av sykdom eller ulykker.