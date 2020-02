annonse

En ansatt i dansk TV 2 har fått påvist smitte av covid-19-viruset, opplyser TV-kanalen og Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark.

Vedkommende, som er den første dansken som har fått påvist viruset, var i forrige uke på skiferie nord i Italia sammen med familien. Etter ferien fikk han feber og begynte å hoste.

Covid-19-viruset har spredd seg til flere europeiske land, og Italia er landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt for viruset.

TV-kanalen opplyser at mannens kone og sønn også er testet for viruset, men at begge deres prøver var negative.

Mannen var på jobb onsdag, før virussmitten ble påvist natt til torsdag. Han er nå sendt hjem for å begrense spredningsfaren.

– Vi er selvfølgelig dypt rystet over at det vi trodde var dypt usannsynlig, nå er blitt vår virkelighet, sier den smittende mannen i et Facebook-innlegg, gjengitt av TV 2.

Danske helsemyndigheter er nå i dialog med mannen for å få kartlagt hvem han har vært i kontakt med siden hjemkomsten.

Fakta om covid-19-viruset

* En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.

* Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

* Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.

* WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

* Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.

* 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko.

* Samme dag meldte italienske medier at en norsk student bosatt i Firenze har fått påvist smitte. 26-åringen skal ha besøkt Norge tidligere i måneden.

* Folkehelseinstituttet ber norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.

Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB

Fakta om covid-19 i Europa

17 europeiske land har bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19. Oversikten omfatter også friskmeldte pasienter.

* Italia: 400 smittet, 12 dødsfall

* Frankrike: 18 smittet, 2 dødsfall

* Tyskland: 18 smittet

* Storbritannia: 13 smittet

* Spania: 12 smittet

* Kroatia: 3 smittet

* Russland: 2 smittet

* Østerrike: 2 smittet

* Finland: 2 smittet

* Sverige: 2 smittet

* Belgia: 1 smittet

* Sveits: 1 smittet

* Hellas: 1 smittet

* Nord-Makedonia: 1 smittet

* Georgia: 1 smittet

* Norge: 1 smittet

* Danmark: 1 smittet

Kilde: AP, Ritzau