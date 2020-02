annonse

Framtiden i våre hender og Greenpeace mener at oljefondet ikke tar nok hensyn til klimaet og at fondet fortsatt er for avhengig av olje.

– Oljefondet drøyer i det lengste med å ta klimagrepene Stortinget har bedt om, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Torsdag la oljefondet fram årsrapporten for 2019 som viser at fondet hadde en avkastning på 1.692 milliarder kroner i fjor, et historisk godt resultat.

Blir ikke hørt

Etikkrådet har anbefalt uttrekk av flere selskaper, men Norges Bank lytter ikke til anbefalingene, mener Riise.

Fem år etter Stortingets vedtak har ingen selskaper blitt ekskludert på bakgrunn av høye klimautslipp, og fondet er fortsatt inne i noen av verdens største kullselskaper.

– Tidligere lå oljefondet i front internasjonalt på å ta klimagrep i forvaltningen, men nå er det andre fond som tar langt tøffere grep. Fondet har fortsatt dobbelt så stort klimaavtrykk som Norge, sier Riise.

Opphengt i olje

Greenpeace Norge mener at norsk økonomi fortsatt er for oljeavhengig.

– Tallene viser jo også at fondet ikke er ute av så mange fossilselskaper som Finansdepartementet ville gi inntrykk av. I fjor sa regjeringen at fondet skulle ut med 66 milliarder fra 134 oppstrømsselskaper. Fasiten nå viser at de bare er ute av 30 oljeselskaper, og fondets verdier i oljeaksjer har økt. Det er en feil utvikling, sier leder Frode Pleym.