Helsedirektør Bjørn Guldvog ber folk holde hodet kaldt og ikke være redde for italienere og kinesere. Han tar til orde for gode hoste- og håndvaskrutiner.

– Det aller viktigste folk kan gjøre for å bidra, er de små tingene som spiller en stor rolle for å hindre smittespredning. God håndhygiene, gode hostevaner og en åpenhet når man blir syk og har vært ute og reist, sier Guldvog til NTB.

Han advarer mot å bidra til å stigmatisere dem som er smittet eller satt i karantene.

– Vi skal ikke bli redd for italienere selv om vi hører at det er flere fra Italia som er smittet, og vi skal ikke bli redd for kinesere. Vi må prøve å holde oss til fakta. Alle er like sårbare for dette viruset, og det er et stort samarbeid som skal til for å håndtere dette på en god måte.

Forberedt på kraftige tiltak

Han opplyste videre at de er forberedt på å sette i verk kraftige tiltak i helsetjenesten.

– Vi har klarlagt smittevernutstyret. Forsyningssituasjonen ifølge Verdens helseorganisasjon er krevende. Det produseres mindre slikt utstyr i dag enn det verden har behov for. Vi forsøker å skape nasjonale løsninger, sa helsedirektøren.

Han opplyste at de har besluttet å kalle inn Sentralt totalforsvarsforum, som er et sivilt-militært samarbeidsorgan bestående av representanter fra Forsvaret og en rekke sivile etater og direktorater med ansvar innenfor totalforsvar og samfunnssikkerhet.

Scenario 1

I tillegg vil Beredskapsutvalget for biologiske hendelser også ha hyppigere møter i tiden framover for å diskutere virussituasjonen. Første møte blir i neste uke.

I torsdagens møte snakket de ulike etatene i utvalget om temaer som omdisponering av helsepersonell, hvordan man skal ivareta hjemmeisolerte, og hvilke pasientgrupper som er på sykehus, men som under et utbrudd vil kunne bli behandlet i hjemkommunen.

Helsemyndighetene kaller den nåværende situasjonen for «scenario 1» forteller direktør Johan Torgersen ved divisjon for kvalitet og forløp ved Helsedirektoratet til NTB.

Første tilfelle

Onsdag kveld kom nyheten om det første bekreftede tilfellet i Norge. Tromsø kommune bekreftet at det var en kvinne bosatt i kommunen som hadde testet positivt på det nye koronaviruset, etter å ha kommet hjem fra de smitterammede områdene i Kina i helgen. Personen er ikke syk, men er satt i hjemmekarantene.

Folkehelseinstituttet har iverksatt smittesporing og vurderer alle som kan ha vært i kontakt med kvinnen.

– Det er ikke veldig mange, for her har man tatt forholdsregler. Vi anser sannsynligheten for at det kan ha vært noen smitte her, som svært lav, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NTB.