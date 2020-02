annonse

Erna Solbergs intervju med TV 2 skaper voldsomme reaksjoner.

Statsministeren har de siste dagene vært på Svalbard for å observere de såkalte klimaendringene på øygruppen.

Da hun fikk spørsmål om den mye omtalte facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet», langet hun ut mot de over 140 000 medlemmene og kalte de «klimafornektere» og «innvandringsmotstandere».

– Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, alt av globale løsninger, EU-mostandere. Det er en sammensurie av dette som sier at den verden vi har i dag den aksepterer vi ikke. Men poenget er at verden må løse oppgave sammen, sa Solberg i intervjuet med TV 2.

Uttalelsene som du kan se øverst har fått over 12 000 visninger på få timer på Youtube.

Delte Faktisk.no-sak

Videointervjuet har også blitt delt på den mye omtalte Facebook-gruppen. Der er det kommet over 3000 reaksjoner, og kommentarene strømmer inn.

– Dette er et klart bevis på hvor lite vår statsminister forstår hva dette dreier seg om. Den eneste måten å løse dette på er å hindre gjenvalg i betydning av at en stemmer på et parti som viser en bedre forståelse av problematikken, skrives det.

– Sjokkerende arrogant og kunnskapsløs uttalelse fra en nyfrelst statsminister under stemmesanking på Svalbard, et samfunn tuftet på kullgruvedrift av alle ting. Det var rett før hun brunbeiset gruppa som nynazister og skapfascister. Hun mener tydeligvis at hennes ukritiske dreining mot det grønne vil skaffe henne flere velgere, men der er jeg redd hun vil gå på en smell, skriver en annen.

Også på twitter har folk reagert. En person hendvendte seg direkte til statsministeren med et spørsmål etter å ha sett TV 2-intervjuet.

– Brukte du de rette ordene her da, Erna Solberg?

Solberg svarte twitter-brukeren med en link til den omdiskuterte faktisk.no-saken som knyttet de som driver facebook-gruppen til rasisme.

– Hva har skjedd?

Onsdag ble det kjent at Høyre har en oppslutning på kun 18,9 prosent, ifølge en meningsmåling utført av Nordstat.

Dette er partiets dårligste oppslutning på 10 år.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er svært skuffet over Høyres politikk, og hevder partiet ikke er til å kjenne igjen.

– Hva har skjedd med Erna Solberg og Høyre?, skriver Helgheim før han ramser opp hvordan Høyre jobber.

– De stopper returer av ulovlige innvandrere, de har en finansminister som mener eldre er et problem, Unge Høyre vil i dag fjerne BSU-sparing for folk som er smarte og fortsetter å spare, de har stortingsrepresentanter som oppfører seg som MDG, de prioriterer å hente terrorister til Norge og i kveld klarte Statsministeren å stemple 140 000 nordmenn som er lei klimahysteri for klimafornektere og innvandringsmotstandere, og dermed klarte hun i samme åndedrag å rakke ned på alle som er motstandere av mer innvandring også. Jeg er skremt av å se hva Høyre på kort tid har blitt!

