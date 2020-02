annonse

Både forskerne og israelske myndigheter er optimistiske.

Det melder Jerusalem Post. Avisen siterer vitenskaps- og teknologiminister Ofir Akunis, som sendte ut en gratulasjon til de israelske forskerne i MIGAL (The Galilee Research Institute) i en pressemelding. Han skriver videre at han nå føler seg trygg på at man raskt vil ha en vaksine på plass.

Ifølge forsker Chen Katz vil det kunne være snakk om kun få uker før vaksinen er på plass.

Deretter må vaksinen godkjennes og utvikles for storskala masseproduksjon, før den kan bli tilgjengelig for et større publikum.