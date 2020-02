annonse

Frps Jon Helgheim er skremt av politikken til Høyre, og reagerer på at statsminister Erna Solberg kan stemple klimaopprørere for «klimafornektere».

Onsdag ble det kjent at Høyre har en oppslutning på kun 18,9 prosent, ifølge en meningsmåling utført av Nordstat.

Dette er partiets dårligste oppslutning på 10 år.

– For Høyre er dette en dramatisk utvikling over tid, sa valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til Vårt Land.

«Klimafornektere»

Statsminister Erna Solberg (H) har de siste dagene vært på Svalbard for å observere de såkalte klimaendringene på øygruppen.

Da hun fikk spørsmål om den mye omtalte facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet», langet hun ut mot de over 140 000 medlemmene og kalte de «klimafornektere»

– Det er en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, alt av globale løsninger, EU-mostandere. Det er en sammensurie av dette som sier at den verden vi har i dag den aksepterer vi ikke. Men poenget er at verden må løse oppgave sammen, sa Solberg i et intervju med TV 2.

Skremt

Nå får Høyre kritikk av sine tidligere regjeringspartnere i Frp.

I et krast Facebook-innlegg skriver Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim at han er skremt av hva Stasminister Erna Solberg og regjeringspartiet Høyre har blitt på kort tid.

– Hva har skjedd med Erna Solberg og Høyre?, skriver Helgheim før han ramser opp hvordan Høyre jobber.

– De stopper returer av ulovlige innvandrere, de har en finansminister som mener eldre er et problem, Unge Høyre vil i dag fjerne BSU-sparing for folk som er smarte og fortsetter å spare, de har stortingsrepresentanter som oppfører seg som MDG, de prioriterer å hente terrorister til Norge og i kveld klarte Statsministeren å stemple 140 000 nordmenn som er lei klimahysteri for klimafornektere og innvandringsmotstandere, og dermed klarte hun i samme åndedrag å rakke ned på alle som er motstandere av mer innvandring også. Jeg er skremt av å se hva Høyre på kort tid har blitt!

Frp-politikerens innlegg har fått over tusen reaksjoner og flere hundre kommentarer.

– Erna Solberg har de siste 18 måneder endret seg markant mot globalisering og vekk fra det partiet Høyre stod for. Hun virket rasjonell og stødig for 3-4 år siden, men er ikke til å kjenne igjen. Med henne ved roret blir det ikke gjenvalg neste gang, skriver en person.

– Vi er mange som er både skremt og sjokkert over Erna og Høyre den senere tid, skriver en annen.

– Kan love deg at Høyre tapte veldig mange velgere i dag, skrives det.

