En kvinne i Japan testet positivt for coronaviruset for andre gang onsdag 26. februar.

Kvinnen i 40-årene jobbet som turbussguide, og ble først testet positivt i januar. Hun ble senere frisk og sluppet ut av sykehuset. Hun ble innlagt på nytt etter å ha symptomer som sår hals og brystsmerter, skriver Fox News.

Ifølge lokale myndigheter er dette det første kjente tilfelle av at noen som tidligere har blitt friske av coronaviruset, for deretter å bli smittet på nytt. Helseminister Katsunobu Kato sier nå at det blir nødvendig å teste alle tidligere pasienter på nytt.

– Med en gang du har en infeksjon, kan viruset forbli i kroppen, sovende og med minimale symptomer, og så kan man oppleve en forverring hvis viruset finner veien til lungene, sier Philip Tierno Jr, professor i mikrobiologi og patologi ved NYU School of Medicine.

Han frykter at coronaviruset er to-faset (bi-phasic) på samme måte som miltbrann. Det betyr at sykdommen kan forsvinne, for deretter å komme tilbake. Dette vil i så fall gjøre det langt vanskeligere å kontrollere spredning.

Torsdag 27. februar annonserte statsminister Shinzo Abe at myndighetene i Japan stenger alle skoler i en måned for å hindre spredning av det nye coronaviruset. Åtte personer er til nå døde i landet som følge av coronaviruset.

Til sommeren skal Japan arrangere sommer-OL 2020. Mange frykter nå at gigantarrangementet må avlyses.