Premier League-leder Liverpool bokførte et overskudd på drøyt en halv milliard kroner før skatt forrige sesong, til tross for å ha betalt dyrt for spillere.

Merseyside-klubben satt igjen med et overskudd på 42 millioner pund, tilsvarende nesten 510 millioner kroner, før skatt i fjor. Det viser tall som ble lagt frem torsdag.

Overskuddet kommer til tross for at klubben investerte rekordhøye 223 millioner pund (rundt 2,7 milliarder norske kroner) i spillere. Tallene, som gjelder for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mai 2019, inkluderer kjøpene av Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri.

De omfatter også kostnadene ved nye kontrakter for blant andre Jordan Henderson, Mohamed Salah og Sadio Mane.

Selv om det økonomiske resultatet ligger et godt stykke under rekordoverskudet på 125 millioner pund (1,5 milliarder norske kroner) fra regnskapsåret som sluttet i mai 2018, har resultatene i år kommet på banen. Det ligger Liverpool an til å vinne sin første ligatittel på 30 år.