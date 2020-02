annonse

annonse

Det innvandret 52 200 personer til Norge i 2019. Det er nesten like mange som det ble født (54 500). Nettoinnvandringen var på hele 25 300. Det er en ny rapport fra SSB som viser dette.

Tallene viser at prosentandelen etniske nordmenn synker raskt. For i nettoinnvandringstallene kan man gå ut fra at nesten alle har utenlandsk opprinnelse. Samtidig vet vi fra SSB-tall i 2018 at totalt hadde 29 prosent av barna som ble født i 2018, en mor som var innvandrer, mens nær 2 prosent hadde en mor som var norskfødt med innvandrerforeldre.

Dermed vil om lag 54 500 x 0,31 av de nyfødte ha annet enn etnisk norsk bakgrunn. Det er om lag 17 000 personer. Det kom dermed om lag (25300 + 17000) 42 300 nye innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019, mens det av antall nyfødte kom til 37 500 med etnisk norsk bakgrunn. Det vil si at 53 prosent av den «nye» befolkningen i 2019 hadde innvandringsbakgrunn.

annonse

Tallene fra 2018 viser at fruktbarheten var 1,87 blant innvandrerkvinner og 1,50 blant kvinner uten innvandrerbakgrunn. Blant kvinner fra Afrika var fruktbarheten ca. 2,6.

I en rapport fra 2017 beregnet SSB at 52 prosent av befolkningen i Norge innen 2100 ville ha innvandringsbakgrunn i et sannsynlig scenario for innvandring. Innvandringstallene fra 2019 tyder på at etniske nordmenn kan komme i mindretall lenge før den tid. Per nå er totaltallet innvandrere ca. 18 prosent, men det trekkes ned av at det er relativt få innvandrere i de eldre årskullene. I de yngre kullene er det allerede over 30 prosent med innvandringsbakgrunn.

Helt frem til for 40 år siden, på slutten av 1970-tallet, hadde 98 % av befolkningen etnisk norsk bakgrunn.

I mars 2020 kommer det en ny rapport fra SSB hvor innvandringen i 2019 er brutt ned på de ulike kategoriene. I 2018 kom omlag 33 prosent på grunn av familieinnvandring.

annonse

Les også: Skjult i Holmøy-rapporten: Etniske nordmenn under 50 % i 2100