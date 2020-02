annonse

Vi er i ferd med å avskaffe nasjonen Norge slik vi kjenner den, helt uten mål og mening.

Redaktør Helge Lurås har i forbindelse med en ny rapport fra SSB konstatert at Norge er på full fart mot å bli avskaffet. Det pågår en demografisk revolusjon som ikke eier sidestykke historisk hverken i Norge eller i andre land.

SSB har i 2017 beregnet at om lag 52 prosent av befolkningen i Norge vil ha innvandrerbakgrunn i 2100. Bare dette i seg selv, og det faktum at en slik rapport nesten ikke løftes i samfunnsdebatten sett til hvor ekstremt dette er, er hårreisende nok. Det som gjør det hele enda mer nitrist, er at dette sannsynligvis vil skje enda raskere enn det SSB regner med.

Den norske modellen

Vi kan da si farvel til den trygge norske modellen vi har vent oss til, som folk i dag tar for gitt. Det er faktisk kulturell enhet og fellesskap, ikke kulturelt mangfold, som er årsaken til at vårt land har vært trygt og velfungerende. Mangfoldet er, og dette ser vi i mangfoldige samfunn i andre deler av verden, snarere en kilde til konflikt og mistillit enn til trygghet og velstand.

Det er ikke mulig å bygge en velferdsstat i samfunn uten nasjonal solidaritet. Og det er ikke mulig å bygge nasjonal solidaritet uten kulturell tilhørighet. Dette kan ikke bare påtvinges innbyggerne fra politikerne. Det kommer fra bunnen og opp, ikke omvendt.

Norge kommer med denne utviklingen til å ligne mer på et slags nordisk Jugoslavia, eller en sydamerikansk stat, der myndighetene ikke klarer å holde kontrollen, der kriminaliteten råder, og der tilliten til samfunnets institusjoner ikke eksisterer. Det er slik multikulturelle samfunn er i virkeligheten. Og vi har bare sett begynnelsen på begynnelsen av det hele.

Ekstremt

Det er viktig å ikke forstå mitt og andres standpunkt mot denne utviklingen som motstand mot all innvandring over lag, eller at vi skulle mene at etniske nordmenn er bedre enn andre. Jeg har selv delvis innvandrerbakgrunn, og blandet etnisitet.

Men denne utviklingen er så radikal, at man kan beskylde ansvarlige politikere for å være ekstreme i sin tilnærmelse til dette spørsmålet. På slutten av 70-tallet, da min mor vokste opp i dette landet, hadde 98 prosent av befolkningen etnisk norsk bakgrunn. Allerede i dag har 30 prosent av befolkningen i yngre aldersgrupper innvandrerbakgrunn, og 18 prosent av befolkningen totalt har bakgrunn utenfor Norge.

Det er ikke mulig å integrere så mange mennesker inn i det norske fellesskapet på så kort tid. Det er heller ikke ønskelig, all den tid dette er svært kostbar innvandring, som ikke har noe med Norges behov på arbeidsmarkedet å gjøre.

Utgjør ingen forskjell

Og det hele er fullstendig meningsløst. Vi utgjør ingen forskjell for verdens fattige og forfulgte på denne måten. Millioner på millioner av mennesker lever i fattigdom og nød i verden. Vi kan ta imot en million innvandrere årlig, og det vil fortsatt være en dråpe i havet i verden, samtidig som det ville ha ødelagt Norge over natten. Hvis det å hjelpe folk i nød er viktig, så er innvandring en totalt kontraproduktiv løsning.

Vi avskaffer Norge, og vi gjør det uten mål og mening. Nå må folk våkne opp. Det er dette som er det store spørsmålet i vår tid, ikke kjendisfjolleri, skisport og annet brød og sirkus. Nasjonalstaten vår står på spill, og med den alt vi kjenner og tar for gitt. Skal vi la dette skje, bare fordi vi er redde for at vi kan bli sett på som rasister ved å ta til motmæle?

Stå opp, og si nei. Alle som ikke gjør det, bidrar i grunnen til at nasjonen Norge oppløses og våre etterkommeres fremtid settes i fare.