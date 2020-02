annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

annonse

05.45: NTB skriver: To menn i 50- og 60-årsalderen blir torsdag framstilt for varetektsfengsling. De er siktet for å ha etterlatt en annen i hjelpeløs tilstand og for voldtekt.

Mennene ble siktet etter at en 19 år gammel mann tirsdag ble funnet død i et hus på Ranheim i Trondheim. Det var de siktede som varslet politiet om dødsfallet, og de to ble først innbrakt som vitner.

De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling ved Sør-Trøndelag tingrett torsdag, opplyser politiet i en pressemelding.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826