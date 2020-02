annonse

Virusfrykten dominerer på Oslo Børs også torsdag. Etter en drøy halvtimes handel har hovedindeksen falt 2,4 prosent, til 865,61 poeng.

Utviklingen kommer etter kraftig fall både i Oslo og eller i verden de siste dagene. Den siste uken har hovedindeksen i Oslo falt 8,2 prosent.

Både Nikkei-indeksen og den bredere sammensatte Topix-indeksen i Tokyo falt torsdag for femte dag på rad. Nikkei falt med 2,1 prosent og Topix med 2,4 prosent.

Halvering for Norwegian

Av de store selskapene er det Norwegian som får hardest medfart torsdag formiddag. Flyselskapets aksje er den tredje mest omsatte og faller hele 12,9 prosent. Den siste uka er verdien nærmest halvert, og Norwegian-aksjen omsettes nå får rett under 20 kroner.

Mest omsatt torsdag er som vanlig Equinor, som faller 2,6 poeng. Også Nel (-4,1), DNB (-1,3) og Mowi (-2,0) er blant selskapene som faller.

Ingen vesentlig oppgang

Ingen av selskapene med noe særlig aksjehandel å snakke har oppgang.

Energisektoren ved Oslo Børs starter dagen med et fall på 2,8 prosent, mens nedgangen innen sjømat og shipping er henholdsvis 1,9 og 1,2 prosent.

Ved de toneangivende børsene i Europa er utviklingen etter handelsstart omtrent som i Oslo, og hovedindeksene i Paris, London og Frankfurt faller mellom 2,0 og 2,3 prosent.

Nordsjøolje omsettes torsdag formiddag for 52,68 dollar, en nedgang på 1,5 prosent fra nattens nivå.

Første smittetilfelle

Nordea trekker blant annet fram det nye koronaviruset i sin morgenrapport.

– Det første norske smittetilfellet er nå påvist i Norge, og det blir neppe det siste. Mange revurderer eller kansellerer sine utenlandsreiser, og det er ikke rart at verdien på reiselivsaksjer faller. Frykt for å bli smittet eller stengte grenser, gjør at vi i større grad holder oss hjemme, heter det.

– Selv om spredningen av koronaviruset fortsetter, blant annet med det første tilfellet her hjemme, var ikke markedsutviklingen i går like ensartet som tidligere i uken. Smittetallene viste for første gang flere nye tilfeller utenfor Kinas grenser enn innenfor, noe flere tar som et tegn på at viruset har nådd toppen i Kina, skriver DNB i morgenrapporten.

Børsfallet fortsetter i Europa

Fallet på europeiske børser fortsatte fra start torsdag. Utbruddet av det nye koronaviruset får skylden.

De viktigste indeksene i Frankfurt, London, Paris og Milano falt alle rundt 2 prosent fra start torsdag.

Også på Oslo Børs fortsetter viruset å prege hovedindeksen, som torsdag formiddag var ned over 2 prosent.