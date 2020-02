annonse

Dette kan umulig komme som noen stor overraskelse for norske og europeiske myndigheter. Det var åpenbart under flyktningkrisen i 2015 at Tyrkia brukte Syria-flyktningene i et politisk spill og det er like åpenbart nå.

Reuters melder torsdag kveld at Tyrkia ikke lenger vil stoppe syriske flyktninger fra å ta seg inn i Europa, og vil åpne grensen mot Syria for fri passasje.

Det skal ha gått ut ordre til tyrkisk politi politi, kystvakt og grensekontrollører har blitt beordret om å ikke stoppe dem som kommer.

Dette skjer samtidig med at nesten en million mennesker er fordrevet fra hjemmene i Idlib-provinsen.

Tyrkia kan ha flere motiver for å gjøre dette nå. For det første har landet fått en lederstjerne blant sunnimuslimske land og ses på som landet som står opp mot Iran og det sjiamuslimske regimets forsøk på å vinne dominans i regionen.

For det andre føler Tyrkia seg sviktet av sine Nato-medlemmer i kampen mot Russland og Syria.

Det er også åpenbart hva som er løsningen: Slutt å ta imot søknader i Norge eller på europeisk jord. Henvis til trygge tredjeland og få i gang avtaler med land i nærområdene om mottak av flyktninger.

Denne løsningen, som blant annet Australia har implementert er så åpenbar at selv Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg tok til orde for dette. Likevel har ingenting skjedd.

Og fortsatt er det slik at alle syrere som kommer til Norge med mindre det foreligger særlige grunner som for eksempel fare for rikets sikkerhet, vil få opphold.

Våre myndigheter er fullt klar over dette. Men likevel skjer det ingenting. Man kan bare lure på hvorfor.