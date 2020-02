annonse

Sverige er herjet av unge ranere, som angriper, mishandler og ydmyker andre barn og unge av svensk herkomst. – Dette minner om hatkriminalitet, sier svensk forsker.

– Under ungdomsran, der ofrene har blitt kalt ting som «jævla svenne» kan dette regnes som hatkriminalitet selv om angriperen ikke tilhører en minoritetsgruppe, sier Görel Granström, som forsker på hatforbrytelser ved Umeå universitet, i SR P1 morgen.

Det har vært en kraftig oppblomstring i Sverige av ran med tydelige tegn på at ranerne ønsker å ydmyke sitt offer, og flere og flere har reagert både blant politikere og i media.

– Begrunnelsen rundt hatforbrytelser er for eksempel hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse. Men det er ikke noe i loven som tilsier at det kun er en annen etnisitet enn den svenske som skal beskyttes, sier Granström.

Ingen dommer der hatkriminalitet foregår mot majoriteten

– Sverige har vanskeligheter med å takle den sosiale og kriminelle krisen. Det er tydelige elementer av rasistiske hatforbrytelser mot «svensker», heter det fra redaktør Peter Magnus Nilsson, i avisen Dagens Industri (DI).

Nilsson er en av de få i svensk presse, som har gitt åpent uttrykk for at han opplever det som skremmende, at etnisk svenske angripes og fornedres av ungdommer med utenlandsk opphav, og han er sjokkert over det han opplever som ny kunnskap knyttet til ranene.

– Eksperter snakker om en hittil aldri opplevd råhet hos ranerne. Ranene handler ikke bare om økonomisk gevinst, men mer om å ydmyke offeret. Det er tydelige elementer av rasistiske hatforbrytelser mot «svensker», skriver Magnus Nilsson i avisen Dagens Industri.

Men så langt har Sverige ikke sett i retning av «hatkriminalitet begått mot etniske svensker av personer med innvandret bakgrunn», og domskjennelser basert på slikt grunnlag finnes ikke.

Mathias Larsson, strafferettsadvokat i Skåne og spesialist på hatforbrytelser, kommer ikke på noe tilfelle der hatforbrytelser mot en majoritetsgruppe har ført til påtale og domfellelse.

– Det kan være vanskelig å bevise at en forbrytelse har hatt et uttalt hatmotiv, selv når det gjelder forbrytelser mot minoritetsgrupper, sier Larsson til SVT.

Irritasjon blant politikerne

– Statsminister Stefan Löfven tok feil da han hevdet at ungdomsranene kom på grunn av hans politiske forgjengeres skattekutt, skriver den tidligere riksdagsrepresentanten for Socialdemokraterna, Jan Emanuel Johansson, i et debattinnlegg i den svenske avisen Expressen.

Han argumenterer for at forbrytelsene, som akselererer i antall og råskap, snarere skjer fordi unge kriminelle ikke får noen merkbar straff for sine handlinger.

– Det som har skjedd er at samfunnet har sluttet å si i fra. Det ser vi når konsekvensen av å mishandle og ydmyke noen, kanskje gjennom flere timer, blir til en straff for utøveren av grusomhetene med «ungdomsomsorg».

– Når et samfunn duller med personer, som utfører grusomme handlinger, da blir det på denne måten. Vi har skapt et samfunn, som tar mer hensyn til kriminelle enn til vanlige menneskers rett til å få gå i fred, skriver Johansson i Expressen.

Urinerte på svensk gutt – dømt til «ungdomsomsorg»

I forrige uke ble fire tenåringsgutter dømt i en forstad til Stockholm til «ungdomsomsorg» for blant annet å ha ranet og urinert på en 16-åring, mens de sparket ham og kalte ham nedverdigende ting fordi han var av svenske opprinnelse.

Flere svenske politikere krever nå at regjeringen Löfven setter inn mer krefter på å bekjempe utviklingen.

Så langt har regjeringen ikke respondert på annen måte enn å tilkjennegi at de har registrert den utviklingen, og i bakkant av flere henvendelser har blant annet innenriksminister Michael Damberg fra Socialdemokraterna skapt irritasjon, da han ga uttrykk for at økningen i brutale ran begått av ungdommer med fremmedkulturell bakgrunn kommer av at gjerningsmennene ikke føler de har en plass i samfunnet.

Nylig ble et brutalt ran, der en 18-åring ble ranet av to yngre personer som blant annet urinerte offeret i munnen, omtalt i svensk presse. Hendelsen vakte sterke reaksjoner i deler av svensk offentlighet.

– Det må jo handle om en manglende foreldrerolle og om normer og moral, verdier som man går over i disse gjengene, og det er veldig alvorlig. Det andre er vel at en del av ungdommene kjenner håpløshet, at de ikke klarte seg på skolen, at de ikke føler at det finnes en plass for dem i samfunnet, svarte innenriksministeren Aktuelt på SVT.