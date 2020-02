annonse

Samfunnet som helhet må mobiliseres i forebyggende tiltak mot den alvorlige volden. Det svenske Politiforbundet og Fagforbundet SSR krever nå at regjeringen kommer igang med en nasjonal samling for å bekjempe alvorlig kriminalitet og for å bremse rekrutteringen til gjenger.

Lena Nitz, som er leder av Politiforbundet og Heike Erkers, president i Fagforbundet SSR, møter innenriksminister Mikael Damberg og sosialminister Lena Hallengren i morgen torsdag for å diskutere tiltak mot den alvorlige volden.

– Det trengs mye mer hvis vi skal bremse rekrutteringen til gjengene. Hele samfunnet må mobilisere, men samarbeidet fungerer dessverre ikke som det skal, og her må regjeringen gjøre mer, sier Lena Nitz.

Ønsker tiltak mot gjengene velkommen

Politiforbundet og Fagforbundet SSR har tidligere ønsket regjeringens annonserte tiltak mot gjengkriminalitet velkommen.

– Men regjeringen har ikke gitt svar på hvordan samfunnet skal mobilisere. Vårt forslag er at regjeringen setter opp en nasjonal samling for å styrke samfunnets innsats, og vi ønsker å få et klart budskap fra Mikael Damberg og Lena Hallengren. Det krever ikke bare ord, men handling her og nå, sier Heike Erkers.

Ideen om en nasjonal samling er at aktører fra ulike samfunnssektorer som politiet, sosiale tjenester, skole, helsevesen, studenthelse, kommuner, idrettsdrift, eiendomsselskaper og industri samles for å utvikle behovsanalyser basert på hvilke deretter i fellesskap mobiliserer.

Den nasjonale samlingen kan også bli verktøyet som kreves for å vurdere innsatsen og arenaen hvor gode eksempler kan spres.

Knapt en av fire politifolk (24 prosent) mener at samspillet med skolen fungerer bra.

I underkant av tre av ti politifolk mener at samspillet med sosiale tjenester fungerer bra (27 prosent) eller veldig bra (3 prosent), mens like mange tror det fungerer dårlig.

Tre av fire sosialarbeidere mener forebygging er utilstrekkelig. (Nouvs 2019).