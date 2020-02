annonse

Virusutbruddet i Italia er en gavepakke til svindlere. Noen gir seg ut for å tilhøre Røde Kors, mens andre selger desinfeksjonsmidler til skyhøye priser.

Onsdag kveld hadde tallet på antall smittede passert 400 i Italia. Tolv av dem har dødd som følge av covid-19-viruset.

I Nord-Italia har mange innbyggere forsøkt å skaffe seg ansiktsmasker og desinfeksjonsgel, noe som har ført til at både apoteker og andre butikker har gått tomme.

De med færre skrupler enn folk flest ser nå en stor mulighet til å tjene litt ekstra penger. Tirsdag ble et desinfeksjonsmiddel lagt ut på salg på eBay for ikke mindre enn 300 euro – over 3.000 kroner – for en liter. Samme type produkt for babyer kostet «kun» 240 euro literen.

– Bytter Antibac mot luksusbil

Fenomenet har ført til massevis av vitser på sosiale medier.

– Vil bytte fem liter Amuchina (antibakteriell gel) mot en Audi RS 5-bil fra 2019, skriver en og legger til: – Hvis det er en 2016-modell, blir det 65.000 euro i tillegg.

Men det italienske forbrukerombudet, Codacons, synes ikke det er noe morsomt at prisene for slike produkter stiger til det som omtales som «astronomiske nivåer».

Prisen på Amuchina har hatt en prisstigning på 650 prosent. Tidligere måtte man betale 22,50 euro for en flaske med 80 ml.

Rådyre ansiktsmasker

Ansiktsmasker har nådd en pris på 1,80 euro per stk., nesten 20 kroner, mens prisen var på kun 10 cents før forbrukerne begynte å få panikk.

Codacons har også sett at en pakke med fem ansiktsmasker med ventiler er blitt solgt for 189 euro – 1.900 kroner – på Amazon.

– Skammelig spekulasjon som forsøker å tjene på folks frykt, mener organisasjonen, som har anmeldt forholdene til politiet i Roma og bedt om av de aktuelle nettsidene fjernes.

Politiet i Milano har allerede begynt å etterforske flere saker der prisene på virusbeskyttende produkter ser ut til å ha blitt drevet kraftig i været.

Tyver utkledd som frivillige

En enda frekkere form for svindel er når tyver har utgitt seg for å være frivillige fra Røde Kors eller representanter for sivilforsvaret og helsevesenet. Slik har de skaffet seg tilgang til menneskers hjem der de har sett seg om etter penger og smykker som de kan stjele.

Både Røde Kors og sivilforsvaret har måttet gjøre det klart at de ikke går fra dør til dør, og de har bedt italienere være forsiktige og kontakte politiet hvis de skulle bli utsatt for svindelforsøk.

Til slutt er det de som tilbyr såkalte mirakelkurer.

– Enkelte homøopatiske og naturhelseprodukter tilbys på nettet med den påstanden at de kan hindre koronavirussmitte eller helbrede dem, sier folkehelseprofessor Pier Luigi Lopalco ved Universitetet i Pisa.

– Disse produktene virker ikke, fastslår han og kaller selgerne for sjarlataner.