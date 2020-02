annonse

Lokalbefolkningen kjemper imot etablering av nye migrantleirer. 58 opprørspoliti og 10 demonstranter er skadet. Øyene har innført unntakstilstand, butikker er lukket og foran døren hegner det skilt «Stengt på grunn av forræderi». Folk blokkerer veier med lastebiler og kaster stein på politiet, og de svarer med tåregass.

Det har lenge vært kritikk blant lokalbefolkningen at båtmigranter burde sendes bort fra de små øyne tett inntil kysten av Tyrkia, Lesbos, Samos, Chios, Leros og Kos. Migrantleirene er overfylt. 60 000 båtmigranter ankom Hellas ifjor og det var en dobling fra 2018.

Den største migrantleiren, Moria ligger på Lesbos, den har en kapasitet på 3000 migranter, i dag huser den over 19 000. Leiren er overfylt og de setter opp telt på utsiden av gjerdet. Lesbos er en øy på 1600 kvadratkilometer med en befolkning på 90 000.

Det har lenge vært advart at tilstanden er uforsvarlig, eller helsefarlig. For en måned siden organisert lokale myndigheter en protest. Da gikk lokalbefolkningen i tog med greske flagg og krevde migrantleiren flyttet fra deres hjemsted. De ville ha den et annet sted i Hellas eller spredd i andre EU-land.

Men på tross lokale protester så har lite blitt gjort

Antallet båtmigranter øker. Lokalbefolkningen føler utrygghet og de går sjelden ut alene. Det snakkes om ran og vold.

Nå har greske myndigheter bestemt å bygge nye migrantleirer. Det kom skip til øyene med bygningsmaterialer og opprørspoliti. Det ble ikke meldt på forhånd, og statlige myndigheter informerer at årsaken til hastverket er frykt for spredning av coronoavirtuset. Men det utartet seg til voldelige protester. Opprørspoliti med hjelmer, skjold og køller ble møtt av tusenvis at øybeboere som blokkerte veier og kastet stein.

Myndighetene satte inn opprørspoliti med tåregass og sjokkgranater, de gir et kraftig lysglimt og et høyt smell, som forårsaker at mennesker blir blendet og omtåket. Som svar brøt protestentene seg inn på hotellet der offiserene til opprørspoliti bodde, de kastet tingene deres ut av vinduet og skadet åtte av dem, skriver BBC.

Statlige myndigheter uttaler at det kommer til å gjennomføre prosjekt med å bygge nye migrantleierer uavhengig lokale protester. Selv om lokale myndigheter krever at leirene flyttes til andre steder i Hellas.

– Vi forstår at det er problemer med misnøye de siste årene, men nå skal vi bygge lukkede mottak, og vi anmoder lokalbefolkningen til å støtte det, sier Stelios Petsas en talsmann for statlige myndigheter. Han begrunner hastverket med bekymring for spredning av cornoaviruset, og at de gamle leirene er overfylte og lite egnet til å gjennomføre helsekontroller, skriver The Guardian.

Guvernøren i Nordlige Egerhavet som tidligere hadde arrangert protesttog med greske flagg uttaler at statlige myndigheter har sviktet øyene.

– Dette er skammens dag for oss alle, og mest for de som har beordret dette. Dette er en skam for øybeboerne de blir slått og blir jagd med tåregass, Ikke engang et militærregime gjør slikt, sier guvernør Kostas Moutzouris til BBC.