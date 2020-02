annonse

Aina Stenersen fra Frp er sterkt kritisk til den førte kriminalpolitikken, både i Oslo, og på nasjonalt plan.

Stenersen poengterer overfor Resett at byrådet har disponert 77 milliarder kroner, og at de ifølge henne likevel ikke klarer å rydde opp hva gjelder den alarmerende økningen i ungdomskriminalitet i hovedstaden.

– Vi mener at byrådsleder Raymond Johansen har vært altfor dårlig til å jobbe med barne- og ungdomskriminalitet i Oslo. De sitter jo med ansvaret, de har ansvaret for barnehager, for skoler, for oppfølgning, samt barnevernet. De tar utrolig lite ansvar, konstaterer den erfarne Frp-politikeren.

– Vi ser at de bruker mange millioner, for eksempel har de brukt 50 millioner kroner til områdeløft bare på Grønland, uten at det har noe særlig effekt. Vi mener at byrådslederen ikke er i kontakt med virkeligheten, og at han rett og slett ikke klarer å bekjempe barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.

Fjernt byråd

Stenersen mener også at byrådet har for lite kontakt med folk ute i byen.

– De hører ikke godt nok på naboene, på næringsdrivende og andre relevante aktører i samfunnet. De sitter mest her inne på rådhuset og bestemmer med politisk korrekthet hvordan midlene skal fordeles.

Også regjeringen får hard medfart fra Frp. Aina Stenersen påpeker overfor Resett at statsministeren har foreslått tiltak som allerede er på plass.

– Nasjonalt er vi litt skuffet over statsminister Erna Solberg, fordi hun har foreslått oppholdsforbud som et tiltak, men det er jo allerede på plass, og det er til og med noen som er dømt til å ikke kunne oppholde seg enkelte steder. Det som er viktig er at enda flere jurister må tørre å bruke det, sier hun, og legger til:

– Jeg blir veldig skeptisk, hvis det er Høyres forslag til å bekjempe barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, et tiltak som allerede er på plass.

Feigt Høyre

Frp-politikeren kommer med nok et spark til Høyre, som hun mener er for feige når det gjelder lov og orden.

– En trygg by er en av Frps viktigste saker. Vi er mye tøffere og mer kunnskapsrike enn det Høyre er. De er rett og slett blitt for feige.

– Vi har jo sett en del episoder med respektløshet overfor politiet. Hva tenker du om dette?

– Vi må ha nulltoleranse mot upassende oppførsel mot politiet. Vi må ha økt bruk av bøter og glattcelle. Det er jo heller ikke bare politiet mange i minoritetsmiljøer ikke har respekt for, det er jo foreldre, lærere og andre autoriteter også. Og det er nok en ting byrådet ikke tar tak i, sier Aina Stenersen.

Lørdag blir det avholdt fylkesårsmøte i Oslo Frp, der det skal stemmes over en resolusjon med en rekke tiltak mot ungdomskriminaliteten. Resolusjonen legger blant annet opp til at det skal opprettes lukkede barnevernsinstitusjoner, og at man skal innføre strenger straffer for æresvold.