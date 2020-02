annonse

Torsdag 27. februar avholdt Oslo Journalistklubb en debatt om avslaget Resett nylig fikk på sin søknad om opptak i Norsk Redaktørforening.

Panelet var sammensatt av Helge Lurås (redaktør Resett), og en samling kritikere. Alt ble kyndig ledet av NRK-journalist Lilla Sølhusvik fra Politisk kvarter, som gjorde en utmerket og nøytral jobb.

Irene Halvorsen er styremedlem i Norsk Redaktørforening.

– Det som var hovedbegrunnelsen for redaktørforeningens avslag er en helhetsvurdering, sier Halvorsen.

Helge Lurås er redaktør i Resett. Han understreker at Resett ønsker å bli vurdert av PFU (Pressens faglige utvalg), i stedet for å måtte forholde seg til en rekke «tomme anklager» som ikke blir skikkelig vurdert. Dessuten er det visse begrensinger for Resetts journalister, som f.eks. tilgang til Stortinget, pressekonferanser etc.

– Vi har aldri nektet noen tilsvarsrett (…) De vil ikke skrive hos oss, understreker Lurås.

Erik Waatland er redaktør og daglig leder Medier 24. Han sier at han i utgangspunktet var positiv til Resett som prosjekt, og at kritikken hans ikke er politisk motivert, men publisistisk. Waatland ønsker en kritisk stemme fra høyresiden velkommen. Men Resett bryter gang på gang mot presseetiske regler, mener Waatland.

– Siden 2017 har jeg lest Resett nesten hver dag, og det er nok grunnen til at jeg er i ferd med å miste håret, sier Waatland.

Han ønsker samtidig at Resett ble medlem i Redaktørforening, slik at PFU kunne vurdert Resetts praksis.

Det ble også stilt spørsmål om hvem Kenneth Olsen egentlig er, som et symbol på anonyme skribenter som Resett aksepterer. Lurås understreker flere ganger at han som redaktør står ansvarlig for alt som blir publisert på Resett. Han påpekte også at anonyme skribenter er en utbredt praksis i alle medier, og at Resett blir utsatt for forskjellsbehandling, sammenlignet med konkurrenten Document.

Fra NTB stilte nyhetsredaktør Sara Sørheim, som fortalte litt om kundeforholdet mellom Resett og NTB. Hun fortalte at enkelte NTB-journalister følte det ubehagelig å ha «byline» på artikler som publiseres på Resett. Nå skal det nevnes at NTB-artikler på Resett publiseres uten byline (personlig signatur).

Sørheim gir klart uttrykk for at situasjonen hadde vært bedre hvis Resett faktisk kunne blitt vurdert av PFU, og etterlyser åpenhet rundt Redaktørforeningens begrunnelse.

– Vi skaper Sverige, og det er ingen tjent med.

Det snakkes mye om kommentarfelt, uten at noen presiserer hvilke regler som skal gjelde for kommentarfeltene. Lurås får faktisk applaus når han påpeker at vanlige folk må få lov å komme til orde. Han får også støtte fra Irene Halvorsen, styremedlem i Norsk Redaktørforening.

Resett får en del velbegrunnet og konkret kritikk i løpet av debatten, som Resett sikkert kan lære noe av. Lurås kontrer med at de andre mediene ikke er noe bedre, men dette er selvsagt ikke noe argument i seg selv. Men Lurås har et poeng når han påpeker at en bitteliten redaksjon ikke har de samme ressursene til å perfeksjonere som statsstøttede medier med tilgang til midler en liten nettavis kun kan drømme om.

Debatten var dannet og interessant. Men det er en tydelig konflikt mellom to ulike virkelighetsforståelser. Den morsomste seansen kom i spørsmålsrunden.

– Helge Lurås, kunne du tenkt deg å være med på å starte en ny redaktørforening?

– Nei. Jeg har mer enn nok å gjøre, å måtte sitte og velge ut søknader fra alle merkelige skruer som mener de er redaktører, det orker jeg ikke.

En journalist spør:

– Hva slags informasjon er det dere sitter på som vi andre ikke forstår?

Helge Lurås svarer:

– Statistikk.

Se debatten nedenfor:

Publisert av Oslo Journalistklubb Torsdag 27. februar 2020