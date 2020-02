annonse

Katten er ute av sekken. Det er avklart hva påskuddet var for å holde Resett utenfor. Under et innlegg av Lars Akerhaug på journalisten.no står det et tilsvar fra Hanna Relling Berg, styreleder i Norsk Redaktørforening.

Der gir hun meg skylden, og linker til mitt innlegg om politimester Beate Gangås’ miserable merittliste:

«Det er ikke anonyme kommentatorer i seg selv som er problematisk, for det kan være mange gode grunner til anonymitet. Det vi peker på er mangelen på åpenhet når andre kritiseres. Her er et eksempel på en artikkel signert Kornkråke:»

Etter nettopp å ha nevnt et enkeltelement, kommer hun med følgende selvmotsigelse:

«Det er vanskelig å diskutere enkeltelementer i en kompleks debatt om medlemskap, og styret er derfor tilbakeholdne med å kommentere avslaget.»

(Kolonet hennes etter «Kornkråke» er misvisende, siden det bare etterfølges av hennes eget utsagn, ikke noe fra mitt innlegg. Jeg sier dette for ordens skyld, for jeg vil ikke assosieres med frimureriet hennes.)

Les også: Hold kjeft og les! Hilsen NTB og redaktørforeningen

Hun beskylder altså Resett for manglende «åpenhet når andre kritiseres», samtidig som hennes eget lukkede journalistiske brorskap viste en total mangel på åpenhet da Resett ble kritisert i et lukket møte. Drøftingene ble heller ikke meddelt offentligheten i etterkant av møtet.

Pressen krever således åpenhet av alle andre enn seg selv. Det burde være en selvfølge at Norsk Redaktørforening har åpne møter. Vi ser også mangel på åpenhet fra pressen når personer kritiseres i anonyme lederartikler, og når beskyldninger om seksuell trakassering fremsettes anonymt av påståtte ofre. Det sistnevnte er mye mer alvorlig enn noe av det jeg har skrevet.

Her har hykleriet nådd sin absolutte grense.

Det er pressens skyld at folk må uttale seg under pseudonym. Den hatefulle omtalen av Resett fra Hanna Relling Bergs kolleger gjør det omdømmeknusende og helsefarlig å stå frem som resett-skribent. Her kan nevnes Morten Myksvoll, politisk kommentator i Bergens Tidende, og Sven Egil Omdal, som er svært glade i kloakkmetaforer når de skal rakke ned på Resett. (Støtter Hanna Relling Berg en slik dehumanisering?)

Disse fyrer jo opp under det ekstreme hatet overfor Resett på Twitter.

Det er ikke bare Norsk Redaktørforening som er opptatt av mine innlegg. Annonsesabotør Karl Eldar Evang la ut en skjermdump av overskriften på, og deler av ingressen av, mitt innlegg om at Erna & Ine burde stilles for riksrett. I samme twittermelding uttrykker han følgende:

«I et siste forsøk på å vise at Resett er en ytterst seriøs nettavis, (før Redaktørforeningen skulle ta sin beslutning) oppfordret signaturen ‘KORNKRÅKE’ FrP til å stille Erna og Ine for riksrett!»

Det fikk stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, som er på ytterste venstrefløy i partiet Høyre, til å idioterklære meg med følgende utsagn:

«Hvorfor har ikke apple en gjøkur-emoji?»

Det er selvfølgelig lov også for stortingsrepresentanter å slenge dritt på Internett, men jeg konstaterer at alt som skulle til for denne latterliggjøringen var en liten flik av ett av mine innlegg. Hvis dette er representativt for hennes dømmekraft, viser det at hun er politisk dusinvare som ikke kan vente å bli tatt på alvor. Jeg burde kanskje være smigret av denne interessen fra en ung kvinne som sitter på Stortinget, men jeg sier nei takk.

For øvrig er jeg imponert over at hun klarte å stave ordet «gjøkur-emoji» riktig, med bindestrek til og med, siden det ikke trengs noen kvalifikasjoner for å bli stortingsrepresentant. Jeg lurer også på om det samme gjelder for styreledere i Norsk Redaktørforening, med tanke på sittende leders ubehjelpelige og selvmotsigende innlegg på journalisten.no.

Til Hanna Relling Berg:

Det ovennevnte vil du ikke at jeg skal få lov til å si, fordi jeg er anonym. Synes du det er rimelig å kreve at jeg skal skrive under fullt navn på Resett når forholdene er slik at selv en stortingsrepresentant idioterklærer meg?

Og tror du det er moro når du gir meg skylden for at Resett ikke får lov til å være med i det lukkede brorskapet ditt?