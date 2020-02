annonse

Med et navn som faktisk.no skulle man tro de satte saklighet høyest. Men deres siste sak avslører at de er faktiske på samme nivå som Se og Hør – de leter opp irrelevante fakta om personer, og bryr seg ikke nevneverdig om saklighet.

Mandag 24.02 slapp faktisk.no en «innsikt»-artikkel med tittelen «Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»? Artikkelen ga ikke innsikt i de mange rapporter som utgis angående klima. Den siterte ingen statistikk. Den snakket ikke om noen påstand som ble fremsatt på facebookgruppen «folkeopprøret mot klimahysteriet», eller i konteksten klima. Ja, de brydde seg stort sett ikke engang om å finne deskriptive påstander, altså påstander som i det hele tatt kan faktasjekkes.

I forklaringen av sin metode skriver forfatterne følgende:



«Vi har sett på offentlige innlegg, samt innlegg i lukkede grupper vi har hatt tilgang til. Gjennomgangen er altså ikke fullstendig, men viser et utsnitt av hva de som styrer Facebook-gruppen har ytret seg om.»

Faktisk.no fokuserer deretter systematisk på utsagn som ikke relaterer seg til klima og klimaendringer. Mange av disse utsagnene er temmelig spenstige og er ikke noe jeg selv hadde sagt. Men hvorfor bringer de egentlig opp alt dette? Burde ikke en «faktasjekker» fokusere på saklighet? Burde de ikke holde seg til nettopp dette med klimaendringer og tiltak mot dette? Hvorfor publiserer de en artikkel som er en tretten tusen tegns lang oppvisning i å ta mannen og ikke ballen?

John Stuart Mill fremmet et berømt argument om hvordan selv en falsk påstand kan fremme sannheten: For dersom den er gal, så lærer man hvorfor man har rett ved å motbevise den. I mer moderne forstand denne ideen videreført i vitenskapsteorien, som anser at en teori blir sterkere jo flere ganger noen forsøker å motbevise den, men feiler. En vitenskapsmann hilser som sådan velkommen ethvert forsøk på å motbevise teorien sin. Slik fungerer sannhetssøken både i vitenskapelig og offentlig debatt.

Men dette fordrer en motpart som er villig til å snakke om saken. Har man en motpart som faktisk.no, hvis første instinkt var å lede debatten over på et helt annet tema – så fungerer altså ikke lenger debatten som sannhetssøken. Faktisk.no sin artikkel ble republisert på mange nettsider inkludert NRK, og klarte derfor å sette tonen i store deler av mediene – vekk fra saklighet og over på personer. Det er svært leit at en side med pretensjoner til å være faktasjekker oppfører seg slik, men det virker å være et faktum.

