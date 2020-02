annonse

Nigerianske myndigheter bekrefter at de har registrert det første tilfellet av koronavirus i landet og det første sør for Sahara.

Hittil har det bare vært registrert to andre tilfeller av virussmitte på hele det afrikanske kontinentet, ett i Egypt og ett i Algerie. Fredag opplyste derimot helsemyndighetene i Nigeria at de hadde registrert et tilfelle av sykdommen i landet.

– Det er snakk om en italiensk statsborger som jobber i Nigeria og som kom tilbake fra Milano til Lagos den 25. februar, opplyser landets helseminister Osagie Ehanire.

Han opplyser videre at den syke er stabil og at vedkommende ikke har noen alvorlige symptomer på sykdommen. Pasienten er lagt inn ved Sykehuset for smittsomme sykdommer i Yaba i Lagos.