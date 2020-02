annonse

Flere videoer viser slagsmål i gatene i Japan. Bakgrunnen skal angivelig være mangelen på munnbind til beskyttelse mot coronaviruset.

Etterspørselen etter munnbind er stor i Japan, som er rammet av over 900 tilfeller av coronaviruset, og minst åtte dødsfall. Enkelte slår leir utenfor butikkene i god tid før åpningstid for å sikre seg slike masker.

Nå verserer videoklipp i flere Twitter-meldinger, som viser folk slåss i gatene. Dette omtales i Straits Times.

Filmene nedenfor skal vise en episode i et shopping-distrikt i Yokohama tirsdag. Dette er byen hvor cruiseskipet Diamond Princess lå til kai i karantene i to uker. Yokohama ligger straks sør for Japans hovedstad Tokyo, og er en del av Stortokyo, som er verdens mest folkerike storbyregion, med 38 millioner innbyggere.

Ifølge lokale nyhetskilder forteller Twitter-brukerne at bråket startet da en person anklaget en annen for å snike i køen utenfor et apotek. Det meldes også om folk som hamstrer munnbind, for å selge disse videre til en langt høyere pris når butikkhyllene går tomme.

