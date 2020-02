annonse

Det har vært store utviklinger i Norsk og Europeisk politikk det siste året.

Klimaaktivistene har intensivert kampen mot vanlige folk, eliten i EU har blitt mer desperate med å tviholde på makten, og FN prøver for alt det er verdt å spre dommedagspropaganda om at verden kommer til å gå under når som helst.

Her hjemme i Norge ble nyheten om IS-kvinnens retur tatt imot med sjokk og vantro, og førte til at Fremskrittspartiet fikk nok og brøyt med regjeringen.

For bare noen år siden ville de fleste ledd av tanken om at det konservative partiet Høyre skulle finne på å importere terrorister til Kongeriket. Men det har altså blitt en realitet. Partiet som før var en grunnstein på norsk høyreside, er nå begynt å ligne på en rar blanding av SV, MDG og Venstre.

På venstresiden har Arbeiderpartiet for lengst mistet kredibilitet som «arbeidernes parti», og er fortsatt fastlåst i en intern maktkamp mellom Gisle, Tajik og Støre. SV og Rødt fortsetter konkurransen om hvem som kan snakke mest nedlatende om bedriftseiere og folk med store lommebøker, mens Senterpartiet prøver for fullt å kave til seg gamle FrP-velgere med superpopulistiske utspill.

Det har skylt en bølge innover Europa som flere og flere nå har begynt å legge merke til. Den tradisjonelle høyre-venstre aksen er blitt byttet ut med en ny akse: patrioter og globalister.

For mange kan det virke som om partiene i Norge ikke lenger bryr seg om folkets og nasjonens beste, og det innebærer nok dessverre en stor grad av sannhet. Godt betalte toppstillinger i EU og FN fører til at partiene blir brukt som klatrestiger til internasjonal makt og annerkjennelse, istedenfor å tale folkets sak slik de er tiltenkt.

Vi så i 2019 at folket er villig til å ta saker i egne hender når det går for langt. Folkeopprøret mot Bompenger var svært vellykket og førte til at kampen mot bompenger igjen kom på agendaen. Det har resultert i at rushtidsavgiften på Nord-Jæren nå er fjernet.

I år har vi også fått Facebook gruppen «Folkeopprøret mot Klimahysteriet» (som i skrivende stund har 144.000 medlemmer) som en reaksjon på at klimaaktivistene ønsker å gjøre drastiste inngrep i vanlige menneskers liv.

Det er klare bevis på at folket nå begynner å få nok av halvsannheter og skremselspropaganda. Politikerne i de forskjellige partiene må derfor ta dette inn over seg, ellers vil de med tiden bli utradert. Det har skjedd før, og det vil skje igjen.

Man trenger ikke se lenger enn til vår egen hovedstad for å se hvor galt det kan gå når feil folk får makt; butikkdød er utbredt, det er omtrent umulig å kjøre bil, nordmenn har flyktet fra de østlige delene av byen, og det henger nå en svær dommedagsklokke midt i sentrum som skal gjøre folk enda litt mer livredd.

Norge har behov for ansvarlig styring i tiden fremover, et parti som tør å henge seg på den bølgen vi nå har skyllende inn over oss. Et parti for folk flest, som tar tak i problemene de andre partiene har ignorert eller ikke våger å snakke om. Og ikke minst trenger vi en sterk leder som setter sitt eget folk og land først.

Men jeg ser et glimt av håp, nå som grasrota i mitt eget parti begynner å presse for reformasjon. Saker som ACER, FN’s migrasjonspakt, Schengen og EØS har vært svært vanskelig både for meg og våre velgere å godta, og det er derfor godt å se at både lokal- og fylkeslag innad i partiet nå tar denne kampen helt opp til øverste organ.

Fremskrittspartiet skal være det partiet som står hånd i hånd med nordmenn i tiden som kommer. Vi skal kjempe for at Norge forblir et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, slik grunnloven har slått fast.

For folket har våknet, og det er godt å være vitne til.