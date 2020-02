annonse

Det er gjort oss kjent at Kulturrådet har misbrukt det norske folks skattepenger gjennom en årrekke ved å sponse vulgariserte avbildninger og portretteringer av avføring, penetrering og kroppsvæsker.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg efter at blant andre Sløseriombudsmannen på Facebook har avslørt noe av hva våre skattepenger blir kastet bort på. For eksempel brødføder vi kunstnere, i verdensklasse i følge Kulturrådet, som lever av å sprute maling ut av anus, smøre menstruasjonsblod på papir og å sette opp forestilling hvor kunstneren sitter i eget sperm.

Silje Hjemdal (FrP) er blant oss som stiller oss kritiske til Kulturrådets pengesløserier. Den 11. februar stilte Hjemdal deg et skriftlig spørsmål angående denne problemstillingen. Svaret var kort sagt at kunsten skal få oss til å se samfunnet i nytt lys, at kunsten skal provosere og utfordre, og at politikere ikke skal blande seg inn i hvem som får tildelt våre skattepenger.

Efter å ha lest svaret dukker det opp nye spørsmål: hva med at det norske folk på ingen måte liker hva våre skattepenger går til? Kan politikerne blande seg inn da? Hvis svaret er nei: er ikke det svært udemokratisk?

De eneste som har forsvaret Kulturrådets pengesløserier er enten Kulturrådet selv, eller kunsthistorikere. Det betyr at de eneste som har forsvart Hegemoniets sløserier er Hegemoniet selv. Det norske folk er åpenbart ikke fornøyd med dette sløseriet, og denne armlengdes avstand som kulturministeren prater om fungerer åpenbart ikke når fordelingen er så udemokratisk. Det norske folk er på ingen måte fornøyd med sløseriet, derfor spør jeg deg – kanskje vi skulle få en stemme med i spillet vi også? Det er jo våre penger som blir kastet bort? Eller kanskje løsningen er noe så radikalt som å legge ned hele Kulturrådet?

