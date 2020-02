annonse

I oktober 2018 var Oddekalv på vei i bil fra Karmøy til sin bopel i Bergen. På Stord ble han stoppet av politiet.

Under politiets sjekk av både fører og bil, ble det avdekket at (kanskje) Norges fremste miljø- og naturforkjemper hadde en foldekniv i et etui festet til buksebeltet. I tillegg ble det funnet en stor jaktkniv i bilens midtkonsoll. Knivbladet på jaktkniven var 35 cm., og retten beskrev dette redskapet som en «machete». Foldekniven var ikke synlig for andre, og for å oppdage jaktkniven måtte man fysisk lene seg inn i bilen. Den store kniven var forsvarlig forvart i en slire.

Oddekalv ble på bakgrunn av knivene politianmeldt, og han fikk senere tilsendt et forelegg for ulovlig å ha båret kniv på offentlig sted. Forelegg ble nektet vedtatt, og saken måtte derfor oversendes Sunnhordaland tingrett for avgjørelse.

Hovedforhandling ble avholdt 19. februar 2020, og Oddekalv erkjente ikke straffeskyld.

Oddekalv forklarte retten at han er utdannet tømrer, og jobber som byggmester. Han er også leder av Naturvernforbund og Norges miljøvernforbund. Sett i relasjon til Naturvernforbundet, har han svært mye å gjøre opp mot oppdrettsnæringen. Foldekniven har han alltid på seg, i tilfelle han må sløye og rense fisk. Retten fikk høre at Oddekalv er en mann med mange jern i ilden. Han har for tiden mange byggeprosjekter, og dette medfører en del reiseaktivitet. Jaktkniven anskaffet han for lenge siden i Brasil. Kniven har nærmest vært uunnværlig for ham, spesielt relatert til byggeprosjektene. Overfor retten, innrømmet Oddekalv at den aktuelle dagen politiet stoppet ham, hadde han i utgangspunktet ikke behov for knivene. For ham hadde knivene blitt en nødvendighet og sedvane å ha med seg hvor han reiste, slik at både jobbrelaterte og aktiviteter ute i naturen ble lettere å gjennomføre i en travel hverdag. Oddekalv meddelte retten at hans hensikt alltid har vært å benytte knivene som arbeidsverktøy.

Retten hadde en annen oppfatning. Oddekalv befant seg på et offentlig sted da knivene ble beslaglagt, og knivene var egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse. Det er heller ingen tvil om at Oddekalv hadde foldekniven på seg da han ble stoppet av politiet. Når det gjelder jaktkniven, anses dette også som «bæring» av kniv, fordi den lå lett tilgjengelig og innenfor Oddekalvs umiddelbare rekkevidde. Det samme hadde vært om kniven lå i bilens hanskerom. Retten kom også til at Oddekalv ikke bar eller medbragte knivene i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller på grunn av et annet anstendig formål.

Dom

For retten, var det utvilsomt at Oddekalv hadde handlet forsettlig, hvorpå han ble dømt for overtredelse av straffeloven § 189 annet ledd. Standard første gangs overtredelse som dette straffes med en bot på kr. 9 600,-. Ii og med at saken har ligget inaktiv hos politiet nærmere ni måneder, mente retten at Oddekalv måtte kompenseres relatert til den lange saksbehandlingstiden.

Boten (straffen) ble dermed satt til 8 000,-, samt kr. 3 000,- i saksomkostninger.

Knivene

Aktor hadde lagt ned påstand om at Oddekalvs kniver måtte inndras, fordi knivene hadde vært gjenstand for en straffbar handling.

Der var retten av en annen oppfatning: «Retten finner at det vil være et uforholdsmessig inngrep overfor tiltalte om knivene skulle inndras. I dette tilfellet mener retten at inndragning ikke er påkrevd av hensyn til effektiv håndtering av straffebudet. Retten viser til at tiltalte ikke er en del av et kriminelt miljø. Retten mener videre at både knivenes affeksjonsverdi og den nytten de utgjør for tiltalte ved utførelsen av hans arbeid og friluftsliv medfører at en inndragning overfor tiltalte vil være uforholdsmessig. Hva gjelder machetekniven (jaktkniven) forklarte tiltalte at denne kniven er anskaffet i jungelen i Brasil, samt at kniven holder en høyere kvalitet enn norske kniver i hans arbeid. Foldekniven har han anskaffet i Sør-Afrika».

Har akseptert dommen

Oddekalv forteller Resett at han synes dommen er svært urimelig, men at han har akseptert den. Han orker ikke lenger å kjempe imot statsmakten. Han påpeker at knivene, som tross alt hadde stor affeksjonsverdi for ham, ikke ble inndratt. Han hevder videre at dommen strider mot folks almene rettsoppfatning, samt at dagens politi har problemer med å vise skjønn og takt.

– Var du frekk overfor polititjenestemennene som stoppet og kontrollerte deg?



– Nei, jeg var bare hyggelig med politiet, men jeg synes deres oppførsel minnet om trakassering, og da vi var ferdige var jeg ganske sur. Jeg trodde de hadde viktigere saker å ta seg av. Men, det er vel en del av den moderne verden at vi skal ta skitt fordi vi er norske, men de siste 300 årene har vi lært at kniver er nyttige verktøy og ikke noe man bruker for å diskutere med. Det har ikke noen forklart landets nye gjester.