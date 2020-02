annonse

Som første bedrift har Posten inngått en landsdekkende omstillingsavtale med NAV. Den vil gjøre det lettere å få ny jobb blant annet for de som blir berørt av nedbemanningen som vil komme med færre faste omdelingsdager.

Sterkt fallende postmengder gjør at det fra 1. juli vil bli distribuert post annenhver dag. Det fører til at behovet for bemanning vil bli redusert med ca 500 årsverk.

Nå legges det til rette for at flest mulig av disse og andre som blir omfattet av omstillinger skal få nytt arbeid utenfor Posten.

Omstillingsavtalen som ble signert denne uken innebærer at NAV vil arrangere egne jobbmesser eksklusivt for ansatte i Posten.

Der vil de møte bedrifter som har rekrutteringsbehov. Slike jobbmesser er alt testet ut i Bergen og Stavanger.

– Vi er glade for at vi har fått til denne avtalen med NAV. Posten har omstilt i mange tiår, men tidligere har vi alltid klart å finne løsninger for de fleste berørte gjennom intern rekruttering. Nå har vi ikke lenger den samme muligheten, og derfor er avtalen med NAV verdifull, sier Randi Løvland, konserndirektør for HR og HMS i Posten.

Gode erfaringer med jobbmesse

Erfaringen fra Bergen og Stavanger viser at kartlegging av kompetanse før jobbmessene er verdifullt. NAV vil derfor bistå slik at kartleggingen kan gjøres.

Både NAV og Posten har utnevnt kontaktpersoner som vil følge opp og sørge for at prosjektet blir vellykket. Arbeidet med å arrangere jobbmesser starter om kort tid, og vil pågå frem til høsten.

– Vi i NAV er glade for at vi kan inngå en slik omstillingsavtale med en stor og landsdekkende bedrift som Posten. Heldigvis er arbeidsmarkedet generelt godt for tiden, og postansatte har ofte god kompetanse. Vi har derfor godt håp om å kunne hjelpe mange, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i NAV.

I utgangspunktet var omstillingen beregnet å medføre en nedbemanning på ca 1500 årsverk. Noen har alt funnet løsninger, og at Posten vant anbudet om avisdistribusjon gjør også at ca 150-200 stillinger blir opprettholdt.

Totalt er nedbemanningsbehovet nå ca 500 årsverk i forbindelse med at Posten skal distribueres fast annenhver dag fra 1. juli.

