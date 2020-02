annonse

En mann er dømt til fengsel i 15 år for å ha deltatt i drapet på journalist Javier Valdez i Mexico for tre år siden.

50 år gamle Javier Valdez ble skutt og drept på åpen gate i Sinaloa-delstatens hovedstad Culiacán 15. mai 2017. Valdez hadde narkotikasmugling og organisert kriminalitet som sitt spesialfelt. Han ble stanset og dratt ut av bilen og skutt flere ganger da han ble drept.

Torsdag ble Heriberto Picos Barraza, kjent under tilnavnet Koalaen, dømt til å sone 14 år og åtte måneder i fengsel for sin delaktighet i drapet. Ifølge lokale medier må han også betale nær 4,5 millioner kroner i erstatning til de etterlatte etter Valdez.

Den tiltalte fikk en straffereduksjon på en tredel fordi han valgte å tilstå de påtalte forholdene slik at rettsprosessen mot ham kunne gjennomføres som en kontorforretning.

Under rettssaken kom det fram at den tiltalte var sjåføren, og det var to andre som begikk drapet på den respekterte journalisten. Den ene av de to andre var opprinnelig også tiltalt i saken, men avviste tilbudet om en tilståelsesdom på 20 års fengsel. Hans sak vil derfor bli avgjort gjennom en ordinær rettssak neste måned, skriver avisen La Prensa.

Planene om å drepe journalisten kan følges tilbake til det beryktede Sinaloa-kartellet og dets leder Joaquín «El Chapo» Guzmán. Ifølge nyhetsbyrået Infobae har etterforskningen avdekket at det var «El Chapos» gudsønn, Dámaso López Serrano, som beordret drapet på Valdez før han selv flyktet til USA i juli 2017.

Mexicanske myndigheter har siden forsøkt å få López utlevert, men han er nå et samarbeidende vitne for amerikanske myndigheter som ikke vil sende ham tilbake.

